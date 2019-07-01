شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط عضلة القلب مرض يتسبب في الوفاة.. اعرف عنه أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض عضلة القلب للعديد من المضاعفات والهبوط المفاجئ، مما يتطلب الذهاب المباشر للطبيب تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية أشهرها الوفاة في حالة عدم القيام بالإسعافات الفورية.

أشار التقرير المنشور عبر موقع "webmed" أن التعرض لهبوط في عضلة القلب يتسبب في حدوث خلل في الدم ونسبة الأكسجين بالجسم، وهذا الأمر يعرض حياة الشخص المصاب للخطر.

يصبح الشخص المصاب أكثر عرضة للإصابة بجلطات القلب وانسداد الشرايين، ويرجع هذا لعدم إسعاف الشخص المصاب سريعا، ولذا يجب المتابعة الدورية للمريض بمشاكل في القلب تجنبا لحدوث أي مشاكل صحية.

Advertisements

وعن أعراض هبوط عضلة القلب، أوضح التقرير أنها قد تشمل النهجان، وتورم في القدمين، وعدم القدرة علي بذل أي مجهود، والشعور بالدوخة والضعف، وضيق في التنفس يصاحبه في بعض الأحيان ألم شديد في الصدر، وقد يصل الأمر للإغماء.

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالتعرض للهبوط المفاجيء في عضلة القلب منها :