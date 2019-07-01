شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك إذا شربت الكثير من دواء السعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر شراب السعال من الأدوية التى يسوء استخدامه بشكل شائع من قبل الأطفال والمراهقين، مما يؤدى إلى أعراض خطيرة ومهددة للحياة نتيجة تناول جرعة زائدة.

ووفقا لتقرير موقع " MedlinePlus" فإن الخطر الأكبر من شرب الكثير من شراب السعال هو وجود جرعة زائدة من مادة " DXM " فى تركيبته، وهو عنصر شائع فى جميع أدوية السعال التى لا تحتاج إلى وصفة طبية تقريبًا.

هذه الجرعة الزائدة من DXM قد تؤدى إلى ضعف البصر، والتعرق، والحمى، واضطراب التنفس ، وعدم انتظام ضربات القلب، وعدم انتظام ضغط الدم، واضطراب المعدة، وضعف الوظائف العقلية، كل هذه من بين الآثار الجانبية الخطيرة الأخرى للجرعة الزائدة من شراب السعال.

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اثار الجرعة الزائدة من شراب السعال

يوضح تقرير الموقع أن الجرعة الزائدة قد تؤدى أيضا إلى آثار الهلوسة، وعند استخدامها خارج الغرض المقصود منه وهو إيقاف السعال، يمكن أن تكون الآثار الجانبية لشراب السعال خطيرة بشكل لا يصدق وتؤدى إلى انخفاض القدرات العقلية بالمخ وغيرها من القدرات المعرفية.

الاضطرابات التنفسية الحادة التى تحدث فى حالات الجرعة الزائدة من DXM، قد تؤدى الجرعات إلى غيبوبة، وفى حالة استهلاك الشخص أى أدوية بدون وصفة طبية تحتوى على DXM بما يتجاوز الجرعة الموصى بها يجب العرض على أقرب مستشفى لمعالجة الآثار الجانبية الناتجة.