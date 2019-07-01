لو بتاخد منشطات.. اعرف لماذا تسبب زيادة وزنك وكيف تتخلص منها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي تناول المنشطات إلى احتفاظ الجسم بالصوديوم وفقدان البوتاسيوم، مما يتسبب فى احتباس السوائل، وبالتالى زيادة الوزن والانتفاخ.
التأثير الجانبى للمنشطات وفقا لتقرير موقع " About" زيادة الوزن لأنها نوع من الستيرويد، يستطيع الشخص أن يعود لوزنه بمجرد التوقف عن تناول الدواء أو تقليل الكمية إلى 10 ملليجرام أو أقل يوميًا.
لتجنب احتباس السوائل، يُنصح بتقليل كمية الصوديوم في النظام الغذائي مع زيادة كمية البوتاسيوم من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل الموز والجريب فروت والشمام والفاصوليا.
ادوية المنشطات وزيادة الوزن
لماذا تسبب المنشطات زيادة الوزن
تتسبب المنشطات فى زيادة الوزن بسبب إعادة توزيع الدهون، والاحتفاظ بالملح وزيادة الجوع، ليس من غير المعتاد أن يكتسب المرضى الوزن أثناء تناول الدواء، خاصةً في الوجه والجزء الخلفي من الرقبة والبطن، لذلك تناول عدد من الوجبات الصغيرة على مدار اليوم يمكن أن يساعد في مكافحة هذا الاتجاه لزيادة الوزن أثناء تناول الأدوية الستيرويدية.
تساعد أيضا التمارين فى عملية إنقاص الوزن الناجم عن استخدام المنشطات، ولكن فى الأشخاص الذين يتناولون الدواء بسبب الأمراض المزمنة أو الالتهابية قد يجدون النشاط البدني مشكلة، لذلك يمكن للطبيب مساعدة هؤلاء المرضى على وضع خطة اللياقة البدنية.
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