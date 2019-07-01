شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالكاكا.. هتقوى مناعتك وتحميك من سرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسمها غريب وشكلها يعد عجيبا لدى البعض، ولكنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، نعم إنها فاكهة الكاكا، التي تعد من أغني أنواع الفواكه على الإطلاق، لأنها غنية ببعض العناصر الهامة كالبروتين والدهون والألياف والبوتاسيوم والنحاس والمجنيز، وبعض الفيتامينات كفيتامين "أ وسي وب"، ولذا تناولها يعد هاما لك ولصحتك.

فوائد الكاكا

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الفوائد لجسم الإنسان لتناول فاكهة الكاكا، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد، فهي تعمل علي الشعور بالشبع لفترات زمنية طويلة، ولذا لا تتردد في تناولها.



فوائد الكاكا

- من أفضل الفواكه التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم، والتي تعمل علي الحد من الإصابة بالأمراض المترابطة به، ولذا لا تتردد في تناولها باستمرار.

- تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، وذلك يرجع لما تحتويه من عناصر تساهم في هذا الأمر بشكل كبير وقوي.

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- تعد من الأطعمة الهامة التي تساهم في تنشيط حركة وقوة الرئة، والتي تعمل علي الحد من الإصابة بسرطان الرئة بشكل كبير.

- تعمل علي تنشيط خلايا المخ، والحد من التعرض للنسيان أو مشاكل فقدان القدرة علي التركيز.

- تعد من الفواكه الهامة، والتي تساهم بشكل كبير في التقليل من مشاكل العظام والمفاصل، ولذا فتناولها يساهم بشكل كبير في التخلص من هذا الأمر.

- التخلص من مشاكل الالتهابات في الجسم، كالتعرض للإصابة بالتهاب المفاصل أو الجلد أو الأعصاب.

- تعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من ارتفاعه.