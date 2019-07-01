شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": كثرة التقاط الصور السيلفى قد يعرضك لجراحات تجميل الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين ينشرون صورهم السيلفى على انستجرام أكثر عرضة لشد الوجه أو تصغير الأنف أو زراعة الشعر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن البالغين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام من المرجح أن يفكروا في إجراء جراحة تجميلية لتحسين مظهرهم على الإنترنت ، خاصة إذا كانوا يفضلون مواقع وتطبيقات الصور، وعلاوة على ذلك ، يبدو أن مقدار استخدام الشخص لوسائل التواصل الاجتماعي يرتبط مباشرة باهتمامه بالجراحة التجميلية.



الصورة السلفى

وأصبحت الجراحة التجميلية خيارًا أكثر جاذبية لأن البالغين إما أن يستثمروا أموالهم عن طريق زيادة المعجبين في وسائل التواصل الاجتماعي أو يستفيدون أكثر من مظهرهم الشخصي، حسبما ذكرت مؤلفة الدراسة الدكتورة ليزا إيشي ، عن قسم جراحة الوجه والجراحة التجميلية في جامعة جونز هوبكنز جامعة بالتيمور.

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وقالت جراحة التجميل الدكتورة "داريا حمرة" من جامعة فرجينيا، إن النتائج تعكس ما كنا نراه منذ عدة سنوات، حيث أن هناك مرضى يأتون إلي العيادات ويظهرون صورهم الشخصية المعدلة ببرامج الصور ويطلبون تعديل صورهم بالجراحة التجميلية.



عمليات تجميل الوجه

وقال الدكتور "مايكل رايلي" أستاذ جراحة تجميل الوجه والجراحة الترميمية في مستشفى جامعة ميدستار جورج تاون في واشنطن العاصمة، إن 650 مليون صورة شخصية مذهلة تنشر كل يوم على أنواع مختلفة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف "رايلى" أن صور سيلفي أصبحت "وباء" والأشخاص الذين يستخدمون وسائط التواصل الاجتماعي مثل YouTube و Tinder و Snapchat وانستجرام كانوا أكثر عرضة لإجراء الجراحة التجميلية.