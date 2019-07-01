شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آثار جانبية لتطعيم " أنفلونزا 2020" بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطعيم الأنفلونزا من أشهر التطعيمات الموسمية التى يحصل عليها كثير من الناس، لتقليل فرص الإصابة بالأنفلونزا على مدار العام، ويؤخذ هذا اللقاح بشكل سنوى، وقد وضعت منظمة الصحة العالمية مؤخراً مكونات تطعيم الأنفلونزا لعام2020، وفى هذا التقرير نتعرف على الآثار الجانبية التى يسببها تطعيم الأنفلونزا الموسمية، وفقاً لموقع women health.

نظرًا لوجود فيروسات مختلفة للأنفلونزا وأنها تتغير باستمرار، يتم تغيير تطعيم الأنفلونزا من عام إلى آخر، وقد اختارت منظمة الصحة العالمية بالفعل المكونات التي ينبغي أن تكون جزءًا من لقاح 2020 لتوفير الحماية الأفضل ضد الفيروسات التي ستنتقل في وقت قريب من الموسم المقبل أيضًا.



تطعيم الانفلونزا

6 آثار جانبية لتطعيم الأنفلونزاألم الكتف

إذا تلقيت جرعة الأنفلونزا كحقن عضلي فى الذراع، فلديك فرصة بنسبة 10 إلى 64% لتجربة بعض ألم العضلات في ذراعك العلوي ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكية، ذلك لأن الإبرة يتم حقنها مباشرة في العضلات، مما يسبب أضرارًا مجهرية للخلايا، وهو مصمم للتسبب في استجابة الجهاز المناعي الالتهابية، ويمكنك أن تأخذ مسكن للألم.

احمرار أو تورم في موقع الحقن

في أي وقت تخترق فيه الجلد وتضع شيئًا ما في الجسم، يمكن أن يحدث رد فعل موضعي، وهذه مجرد إشارة إلى تنشيط نظام المناعة لديك، ولكن هذا الاحمرار والتورم الذي تحصل عليه هو تأثير جانبي شائع يستمر عادةً بضعة أيام فقط وسوف يختفي من تلقاء نفسه.

Advertisements



الانفلونزا

آلام الجسم

أي لقاح يمكن أن يسبب آلام الجسم بسبب الطريقة التي ينشط بها الجهاز المناعي، فإذا كنت تشعر بالتهاب في أماكن أخرى غير ذراعك، فلا داعي للقلق عادة.

الحكة في موقع الحقن أو طفح جلدى للجسم، هذا يشير إلى تفاعل الحساسية، ولكن من النادر جدًا أن يكون لديك رد فعل تحسسي تجاه لقاح الأنفلونزا.

الحمى

من المحتمل أنك لن تصاب بالحمى بسبب التطعيم ، لكن إذا حدث ذلك، فيجب أن تكون منخفضة الدرجة (أي أقل من 38 درجة)، لكن إذا كانت حرارتك أعلى من ذلك، فلا تلوم تطعيم الأنفلونزا- ربما يكون لديك مرض لا علاقة له على الإطلاق.

الدوخة أو الإغماء

هذا أقل تأثير جانبي للقاح الأنفلونزا وأحد الآثار الجانبية للخوف من الحقن.