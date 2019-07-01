حملُك في خطر إذا تناولتِ هذه المكملات الغذائية.. تشوهات للأجنة وإجهاض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف متخصصون في مجال الصحة بأميركا عن انتشار مجموعة من المكملات الغذائية، ومستحضرات من الأعشاب، تسبب تشوّهات خلقية للأجنة، وحالات إجهاض، مشيرين إلى أنه يتم التعامل مع المكملات على أنها تساعد في تخسيس الوزن، وتعزز الذاكرة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن عدد من المسؤولين في الصحة بالولايات المتحدة، أن المكملات والمستحضرات تشتمل على مركب الـ"فينبوسيتين" vinpocetine، عبارة عن مادة كيميائية مشتقة من الـ"فينكامين"، هو مركب شبه قلوي يتواجد بشكل طبيعي في بذور الفوكانيا.

وأوضح المسؤولون أن هذه المادة تساعد على تحسين عملية الأيض في المخ، عن طريق تعزيز تدفق الدم والأكسجين إلى المخ كمادة كيميائية، كما تُستخدم في المكملات الغذائية المختلفة التي تصرف دون وصفة طبية.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء FDA الأمريكية، من المادة الكيميائية، بعدما توصلت دراسة علمية جديدة، إلى أن تعاطي هذه المادة، حتى الجرعات الصغيرة منها، يؤدي إلى مواليد بأوزان أقل، إضافة إلى أنها تسبب حالات إجهاض.

ودعت FDA النساء الحوامل أو اللاتي يخططن للإنجاب أن يبتعدن عن تناول أي مكملات غذائية أو مستحضرات تحتوي على هذا المكون، خاصة بعد الترويج لها بشكل كبير على الإنترنت، وقد تكون النساء في دول أخرى قد توصلت إليها وتقوم باستخدامها.