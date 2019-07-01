شكرا لقرائتكم خبر عن لو "سقعان" على طول ومش مركز.. ممكن يكون عندك نقص فيتامين ب 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر أن يديك أو قدميك باردتان دائماً؟ أو تشعر بعدم قدرتك على التركيز فى أغلب الوقت؟..إذا كانت إجابتك بنعم، فقد تكون هذه علامة على إصابتك بنقص فيتامين ب 12، ووفقاً لموقع on health، نتعرف على علامات الإصابة بنقص فيتامين ب12 فيما يلى..



فيتامين ب 12

علامات الإصابة بنقص فيتامين ب12تشعر بالبرودة دائماً

بدون فيتامين ب12، قد لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الكافية لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم (فقر الدم)، وهذا هو سبب برودة جسمك، خاصة الأطراف.

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ضباب الدماغ وقلة التركيز

قد يؤدي نقص فيتامين B12 إلى الاكتئاب والارتباك ومشاكل في الذاكرة والخرف.



اطعمة غنية بفيتامين ب12

الضعف العام

قد تفتقر عضلاتك إلى القوة أو قد تشعر أيضًا بالتعب أو الدوار، فإذا شعرت بهذا الأمر يمكن التحقق من كمية B12 الموجودة في جسمك.

خفقان القلب

تسارع ضربات القلب يدل على أنك يجب أن تحصل على المزيد من فيتامين ب 12 من الدجاج والبيض والأسماك وكبد البقر.

ألم اللسان

نتوءات صغيرة على لسانك تدعى الحليمات تبدأ في التبدد وهذا يجعلها تبدو لامعة، وتسبب أيضاً ألم اللسان، وقد يكون ذلك بسبب عدم وجود ما يكفى من فيتامين ب 12 .