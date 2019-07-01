شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتهاجمك نوبات الهلع فجأة.. اعرف ازاى تتعامل معاها والتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نوبات الهلع تهاجم الشخص بصورة مفاجئة وتصيبه بنوبات شديدة من الخوف أو الذعر أو القلق ولديها أعراض جسدية وعاطفية، وقد يواجه العديد من الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع صعوبة في التنفس والعرق بغزارة ورعشه شديدة وارتجاف فى قلوبهم.

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من ألم في الصدر وشعور بالانفصال عن الواقع أو أنفسهم أثناء نوبة الهلع، لذلك يعتقدون أنهم مصابون بنوبة قلبية، حسبما ذكر موقع" healthline".

يمكن أن تكون نوبات الهلع مخيفة وقد تهاجم بسرعه وبشكل مفاجيء، وهناك عده طرق واستراتيجيات يجب اتباعها لمحاولة وقف نوبات الهلع

1. استخدام التنفس العميق

فرط التنفس هو أحد أعراض نوبات الهلع التي يمكن أن تزيد من الخوف إلا أن التنفس العميق يمكن أن يقلل من أعراض الهلع.

Advertisements

2. تدرك أن لديك نوبة فزع

من خلال إدراك أنك تعاني من نوبة فزع بدلاً من نوبة قلبية يمكنك تذكير نفسك بأن هذا الأمر مؤقت وسوف يمر وأنك على ما يرام.

3. أغمض عينيك

بعض نوبات الهلع تأتي من المشغلات التي تطغى عليك إذا كنت في بيئة سريعة الخطى مع الكثير من المحفزات فإن هذا قد يغذي نوبات الهلع، لتقليل المنبهات اغمض عينيك أثناء نوبة الذعرهذا يمكن أن يحجب أي محفزات إضافية ويجعل من السهل التركيز على تنفسك.

4. استخدام تقنيات الاسترخاء

يشبه إلى حد كبير التنفس العميق يمكن أن تساعد تقنيات استرخاء العضلات في إيقاف نوبة الهلع في مساراتها عن طريق التحكم في استجابة جسمك إلى أقصى حد ممكن.

5. زيت اللافندر يهدئ الاعصاب

يشتهر زيت اللافندر بأنه مهدئ ومخفف للتوتر.