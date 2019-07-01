إنفوجراف.. 9 نصائح لتجنب الإصابة بالخرف

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصاب 10 ملايين شخص سنويا بالخرف، وهو متلازمة تتسم بحدوث تدهور في الذاكرة والتفكير والسلوك والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 50 مليون شخص حول العالم مصابين بالخرف. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد 3 مرات بحلول عام 2050.
وقدمت المنظمة مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بالمرض، أبرزها الحفاظ على الوزن الصحي وتناول طعام صحي، ويوضح الإنفوجراف التالي أهم هذه النصائح:
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