زهوة ياسر عرفات تنال درجة الماجستير في العلوم السياسية

حفل تخرّج زهوة ياسر عرفات شهد وجود مقعد فارغ وضعت عليه كوفية الشهيد الراحل ياسر عرفات وسط حضور العديد من الشخصيات الفلسطينية.ونالت زهوة ابنة الرئيس الراحل ياسر عرفات، شهادة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة باريس للعلوم السياسية.

وكتبت ريموندا الطويل جدة زهوة عبر "فيسبوك": "تهانينا للحفيدة زهوة ولوالدتها سهى التي ذرفت دموع الفرح لنجاح زهوة، والألم العميق والحزن لفقدان الوالد".

يذكر أن زهوة من مواليد 1995 وهي الابنة الوحيدة للزعيم الراحل عرفات، وعاشتا في تونس لسنوات، وشارك مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، ممثلا عن الرئيس، بحفل تخريج زهوة عرفات.

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وقال خوري إن "الاهتمام بابنة رمز وقائد الشعب الفلسطيني ياسر عرفات يأتي وفاء لإرث الشهيد أبوعمار".



ووجهّت زهوة عرفات شكرها للرئيس محمود عباس لاهتمامه بمسيرتها التعليمية، وإرساله وفدا ممثلا عن فخامته إلى حفل تخرجها في جامعة فرنسا للعلوم السياسية.

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وقالت زهوة عرفات إن الرئيس أبومازن كان بمثابة الأب لها في وقت فقدت فيه عطف وحنان والدها الشهيد الراحل.

وبينت زهوة أنها ستقوم بمواصلة مسيرتها التعليمية، حيث تتطلع إلى دراسة الدكتوراه في الفترة المقبلة.

وكشفت عرفات أن الرئيس أبومازن أبلغها بقراره بتوظيفها في مؤسسات السلطة الفلسطينية للاستفادة من خبرتها التي اكتسبتها خلال الدراسة.

وشارك في حفل التخرج أيضا سفراء دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، ولدى اليونسكو إلياس صنبر، ولدى قبرص غابي الطويل، ورئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون، ورئيس الأكاديمية الفرنسية، دانييل روندو، إلى جانب شخصيات عامة من بينهم الأخضر الإبراهيمي.

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