ملكة إنجلترا تُخطِّط لإهداء ميغان "هدية خاصّة" في عيد ميلادها

كشفت تقارير صحافية أن ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث، تُخطّط لمفاجأة دوقة ساسكس، ميغان ماركل في عيد ميلادها الـ38 في الرابع من أغسطس/ آب المقبل.ونقلت بهذا الخصوص صحيفة "ذا صن" عن مصدر مقرّب من العائلة الملكية قوله، إن الملكة تخطّط لإقامة حفل خاص على شرف ميغان في عزبتها في أسكتلندا على مدار بضعة أيام، ويتوقع بأن يكون ذلك الحفل أول إجازة ملكية لمولود ميغان، أرتشي، الذي سيكون عمره حينها 3 أشهر.
وأضاف هذا المصدر قائلا: "الملكة والأمير فيليب معجبان بميغان وهاري، وبالطبع بمولودهما أرتشي، ووجّها الدعوة لهم بغية حضور ذلك الحفل المنتظر إقامته في قلعة بالمورال في أسكتلندا لبضعة أيام".
الغامضة.
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