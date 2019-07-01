كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يوليو 2019 01:36 مساءً - تراودنا الكثير من الأحلام التي تأخذ حيزاً من تفكيرنا «كحلم الحمل»، فهل حدث ورأيتِ يوما نفسك حاملاً في المنام وتريدين أن تعرفي تفسير حلم الحمل؟ وهل يحمل لكِ الخير والفرح أم العكس؟ «الخليج 365 نت» تقدم لك تفسير حلم الحمل، فقد أجمع أغلب مفسري الأحلام بأن معنى الحمل في المنام يختلف بحسب الحالة الشخصية، أي إذا كانت المرأة عزباء أو متزوجة أو مطلقة أو عاقر. إليكِ بعض التفسيرات لحلم الحمل. تفسير حلم الحمل للمرأة العزباء دليل على وجود مشاكل وهموم وستزول عما قريب بإذن الله.

كما ينبىء بأنه في القريب العاجل سوف تجني مبلغاً من المال أو أن مدخولها سوف يزيد.

قد يكون بشرى لنجاح مشروع تسعى إلى تحقيقه.

كما أن الحلم يبشر بأن هناك زواجاً قريباً جداً بإذن الله.

تفسير حلم الحمل للمرأة المتزوجة Advertisements دليل على التمسك بالدين واقتراب الخير الكثير.

رؤية المرأة المتزوجة نفسها حاملاً في المنام، وهي غير حامل بالحقيقة، يرمز بالخير إن شاء الله في حياتها ويدل على قرب حصول الحمل لها، خاصة إن كانت تريد ذلك وفي نيتها الحمل وتكرر حلمها.

كما أن زوجها سيحصل على ترقية جديدة في وظيفته ستنقله اجتماعياً إلى مكان مرموق للغاية.

أما إن كانت لا تريد الحمل، فهذا دلالة لحصولها على مهنة جديدة.

إن رأت المرأة المتزوجة غير الحامل جنس الجنين في الحلم قد يكون الأمر عبارة عن خبر قريب لخير سيصلها.

إذا حلمت المرأة المتزوجة أنها حامل بمولود ذكر، فإن هذا يعني أنها سوف تنال مركزاً مرموقاً ورفعة ومكانة عالية في المجتمع.

تفسير حلم الحمل للمطلقة إن رأت المرأة المطلقة نفسها حاملاً في المنام، فهذا يدل على أنّها تحمل الكثير من الهموم وترغب أن يحمل غيرها همها .

كما أنه دليل على قدوم الفرج والرزق الوفير لها.

رؤية المطلقة في المنام وكأنها حامل من طليقها دليل حنين وشوق له وعودتها إليه.

رؤية المطلقة التي لديها أولاد بأنّها حامل، أي أنها تؤدي دورها كأم حاضنة لهم على أكمل وجه.

حلم حمل المرأة العقيم دليل على أنها تتعامل مع أشخاص لديهم خلل بالمروءة، بمعنى من يرجو صلاح من لا صلاح له.

أيضا دليلٌ على القحط وقلَّة الخير.

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