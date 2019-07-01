انتبهي.. هذه العلامات تُشير إلى إصابتك بهبوط الرحم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في كثير من الأحيان نلاحظ أعراضًا غير مألوفة ونتجاهلها على أمل أن تزول من تلقاء نفسها، ولكن الحقيقة أن هذه هي طريقة أجسامنا لتنبيهنا بوجود مشكلة أو مرض ما، ومن بين الحالات الخطيرة التي تعاني منها النساء حالةٌ تدعى هبوط الرحم، والتي تتضمّن نزول الرحم تجاه المهبل.

ووفقا لمجلة "باسل"، يحدث هبوط الرحم عندما تضعف عضلات قاع الحوض، وتصبح غير قادرة على دعم الرحم وإبقائه في مكانه، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى بروزه من فتحة المهبل.

مراحل هبوط الرحم

المرحلة الأولى: هبوط الرحم إلى المنطقة العليا في المهبل.

المرحلة الثانية: هبوط الرحم نحو فتحة المهبل.

المرحلة الثالثة: خروج عنق الرحم من فتحة المهبل.

المرحلة الرابعة: خروج عنق الرحم وجزء من الرحم من فتحة المهبل.

أعراض هبوط الرحم:

شعور الجلوس على كرة

إذا وصلت حالة هبوط الرحم إلى الدرجة الثانية، قد تشعرين أنكِ تجلسين على كرة صغيرة، ولكن قد تصل الحالة أيضًا إلى هذه الدرجة دون ظهور أعراض.

صعوبة التبول

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أحد الدلائل الأكثر شيوعًا لتدهور حالة الرحم، هو المعاناة من مشاكل أثناء التبول، ويمكن أن يكون سلس البول أو التردد البولي من العلامات الدالة على هبوط الرحم.

الثقل

هبوط الرحم يعني خروجه من مكانه الطبيعي مما يخلق ضغطًا وعدم ارتياح وشعورًا بالثقل في منطقة الحوض، ويزداد هذا الثقل مع تدهور الحالة.

مشاكل الأمعاء

يؤثر هبوط الرحم على صحة الأمعاء، وهذا قد يؤدي إلى صعوبة في التغوط، بما في ذلك الإمساك أو الحاجة للضغط على المهبل للتمكن من قضاء الحاجة.

الألم أثناء الجماع

على عكس الاعتقاد الشائع، قد يرجع الشعور بالألم أثناء الجماع إلى تأثر عنق الرحم بحالة هبوط الرحم، وقد تتوقف درجة الألم على درجة تقدم الحالة.

بروز المهبل

اختبار هذا العرض يعني وصول هبوط الرحم إلى الدرجة الرابعة، حيث يضغط وزن الرحم الهابط على عنق الرحم ويدفعها للبروز، الأمر الذي يصحبه إفرازات أو دم أو ألم شديد، وهذه تعدُّ حالة طبية طارئة، وتحتاج للتدخل الطبي السريع.