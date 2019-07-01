شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك واتبع نصائح للوقاية من ألم الغضروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الغضروف من بين أكثر الآلام الشائعة التى يعانى منها كثير من الناس، وزيادة الوزن يمكن أن تكون واحدة من الأسباب الشائعة لألم الغضروف، فى هذا التقرير نقدم نصائح للوقاية من ألم الغضروف،وفقا لموقع step to health

والنسيج الغضروفي، المعروف باسم "الغضروف"، هو نسيج مرن مصفوف مسؤول عن دعم الخلايا المعروفة باسم "غضروفية".

نصائح للوقاية من ألم الغضروف

- مارس الرياضة بانتظام لمنع الإصابات العضلية الهيكلية ، مع مراعاة بعض الخصائص مثل العمر أو القدرات البدنية.

- استخدم المعدات والأحذية الرياضية لتخفيف الحمل الزائد للمفصل.

- راجع الطبيب في بداية التورم أو الألم لاستبعاد إصابة الغضروف بالالتهاب في الغشاء الزليلي.

- تجنب السمنة وزيادة الوزن ، لأن هذه هي الأسباب المباشرة لتآكل الغضروف.

- اتبع نظام غذائي متوازن وصحي.

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- تجنب الحركات التي تسبب المزيد من الألم أو تحد من استخدام المفاصل المتأثرة.

كيف يحدث الألم فى الغضاريف

تآكل الغضاريف يسبب الألم والتورم وصعوبة المشي والوقوف بسبب احتكاك العظام، والأعراض المبكرة هي:

- يبدأ هيكل الغضروف في فقد قوته ومن المرجح أن يتعرض للإصابة أو الأذى نتيجة الاستخدام المفرط.

- يصبح الغشاء الزليلي أو بطانة المفاصل ملتهبا ينتج هذا بروتينًا يسمى السيتوزين ، مما يسبب المزيد من الالتهابات والأضرار.

- مع تراجع الغضاريف يفقد المفصل شكله الطبيعي، الذي يشكل نتوءات عظمية تسبب الألم الشديد.