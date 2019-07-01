القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شرطة دبي حملة إلكترونية توعوية بالتعاون مع مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول الأمن الإلكتروني، للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية في الحسابات المصرفية، تحت عنوان "أمِّن حسابك"، تتضمن نشر رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والإعلانات الخارجية.
وشملت الحملة إذاعة مقطع فيديو على أنغام أغنية "بوب" شهيرة، كوسيلة لجذب عملاء البنوك، كما سيقدم بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة من النصائح حول حماية المعلومات الشخصية وأهم الممارسات التأمينية للحسابات المصرفية.
من جانبه، أكد العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، لـ"العين الإخبارية"، أن الحملة تستهدف قطاع البنوك في الإمارات، والعملاء الذين لديهم حسابات مصرفية، للحد من تعرضهم لأي عمليات احتيال إلكترونية.
بينما أوضح عبدالله قاسم الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في بنك الإمارات دبي الوطني، لـ"العين الإخبارية"، أن الحملة جاءت بعد تفشي الجرائم الإلكترونية حول العالم، لرفع وعيهم حول سبل تأمين حساباتهم والتعامل السليم مع محاولات القرصنة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أمّن حسابك" حملة إماراتية للحد من الجرائم البنكية الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.