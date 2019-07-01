"أمّن حسابك" حملة إماراتية للحد من الجرائم البنكية الإلكترونية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شرطة دبي حملة إلكترونية توعوية بالتعاون مع مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول الأمن الإلكتروني، للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية في الحسابات المصرفية، تحت عنوان "أمِّن حسابك"، تتضمن نشر رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والإعلانات الخارجية.

وشملت الحملة إذاعة مقطع فيديو على أنغام أغنية "بوب" شهيرة، كوسيلة لجذب عملاء البنوك، كما سيقدم بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة من النصائح حول حماية المعلومات الشخصية وأهم الممارسات التأمينية للحسابات المصرفية.

من جانبه، أكد العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، لـ"العين الإخبارية"، أن الحملة تستهدف قطاع البنوك في الإمارات، والعملاء الذين لديهم حسابات مصرفية، للحد من تعرضهم لأي عمليات احتيال إلكترونية.

بينما أوضح عبدالله قاسم الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في بنك الإمارات دبي الوطني، لـ"العين الإخبارية"، أن الحملة جاءت بعد تفشي الجرائم الإلكترونية حول العالم، لرفع وعيهم حول سبل تأمين حساباتهم والتعامل السليم مع محاولات القرصنة.