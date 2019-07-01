شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن الكرنب الكالى أو المجعد، وهو نوع من أنواع الكرنب له فوائد صحية عديدة.

ونتعرف فى هذا الفيديو المعلوماتى على فوائد الكرنب المجعد أو الكالى على صحتك، بحسب موقع "Health".

1ـ غنى بفيتامين C المقوى للمناعة

وفيتامين (أ) الذى يحسن صحة العين والجلد والدماغ

وفيتامين (ب) الذى يمدك بالطاقة والمعادن

وأوميجا 3 الدهنية

2ـ يحسن صحة العظام

ـ مصدر رئيسى لفيتامين K

Advertisements

ـ يحمى العظام ويقلل خطر هشاشة العظام

ـ يساعد الدم على التجلط

3ـ يقلل الالتهابات

مصدر فعال لمضادات الأكسدة المسببة للشيخوخة المبكرة

4ـ يحمى القلب

يقلل من الكولسترول الضار ويحمى صحة القلب والأوعية الدموية

5ـ يقلل خطر السرطان

ـ يحتوى على مركبات طبيعية تساعد فى الوقاية من السرطان

ـ له القدرة على حماية الخلايا من تلف الحمض النووى