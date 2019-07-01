شكرا لقرائتكم خبر عن وانت في الشغل كسلان وعاوز تنام؟.. اعرف الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الذهاب للعمل في الصباح الباكر يعاني الكثيرون من الرغبة الملحة في النوم وسط النهار، ويشعرون بالرغبة في الحصول على قيلولة بسيطة لتجديد النشاط أثناء العمل،

وهناك العديد من النصائح التي يجب القيام بها لتجنب هذا الأمر المحرج لدى البعض، وذلك وفقا لموقع "webmed":

-عليك تجنب تناول الاطعمة المليئة بالدهون في الصباح لأنها تزيد من شعورك ورغبتك في النوم، ولكن عليك تناول الأطعمة الخفيفة والتي تمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها كالفواكه والخضراوات، فهي اطعمة خفيفة وسريعة الهضم وايضا تمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها.

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- من أبرز الاشياء الخاطئة التي يقوم بها الاشخاص هي الاكثار من تناول الشاي والقهوة والنسكافيه اعتقادا منهم انها اطعمة تزيد من تنشيط الجسم وتساهم بشكل كبير في الحصول على حياة صحية جيدة، ولكن الحقيقي أنها تزيد من رغبتك بالنوم وذلك في حالة اعتياد الجسم عليهم.

-هل تعلم ان تناولك للماء يساهم بشكل كبير في زيادة نشاط الجسم، والحد من الاصابة باي مشاكل صحية به، ويقلل الرغبة الملحة في الشعور والرغبة في النوم، ولذا عليك تجنب هذا الامر عن طريق تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

-في وسط اليوم عليك ممارسة المشي، فالمشي يعمل علي تنشيط خلايا الجسم بشكل كبير ويحد من الشعور والاصابة باي مشاكل في الصحة العامة ويزيد من نشاط المخ بشكل ملحوظ، ولذا عليك المشي بين كل ساعة وأخرى لتجديد وتنشيط المخ والجسم.