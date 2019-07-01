شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تسبب اصابتك بتشوه أصابع القدم.. منها الحذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصبع القدم المطرقى أو Hammertoeهو تشوه فى مفاصل معينة بإصبع القدم، بحيث يصبح الإصبع يشبه المطرقة أو الشاكوش، بسبب الضغط المفرط عليه أثناء المشى أو بسبب الأحذية، نتعرف على المزيد عن اصبع القدم المطرقى وأسباب الإصابة به فى السطور التالية، وفقاً لموقع healthprep.

وتبدأ معظم حالات الإصبع المطرقى باعتبارها تشوهًا خفيفًا لا أهمية له يزداد سوءًا مع مرور الوقت، وهناك نوعان لهذه الحالة الأول إصبع القدم المطرقى المرن، الذى لا يزال من الممكن تحريكه، والنوع الثانى إصبع القدم المتيبس وهذا يمنع الحركة.

ويستخدم الطبيب الفحص البدني واختبارات التصوير مثل الأشعة السينية لتشخيص أصبع القدم المطرقية.



اصبع القدم المطرقية

أسباب أصبع القدم المطرقيةإصابة في أصابع القدم

عندما تحدث إصابة في أصابع قدميك، يمكن للعظام في إصبع قدم الفرد أن تنكسر ، كما يمكن أن يتشوه إصبع القدم أو تتوقف في المفاصل نتيجة الإصابة.

وتعمل مكونات أصابع القدم التي تشمل الأوتار والعضلات والأربطة جميعها بشكل متزامن لتقويم أصابع الفرد وثنيها، عندما يكون هناك ضعف في أحد هذه المكونات بسبب الإصابة ، فقد يواجه الأفراد مشكلة في تقويم أو ثني إصبع قدميه، وفي حالة بقاء إصبع القدم المصاب مع العضلات أو الأوتار الضعيفة لبعض الوقت، تصبح العضلات المحيطة به شديدة وصلبة وهو ما يسبب اصبع القدم المطرقية.

أحذية غير مناسبة

يمكن أن تتسبب الأحذية غير المناسبة في إصابة الفرد باصبع القدم المطرقية، مثل الأحذية الضيقة جدًا، فأي سمة من سمات حذاء معين يرتديه الفرد مرارًا أو بشكل منتظم تؤدي إلى أن تكون أصابع قدميه عالقة في وضع مرن أو يضع ضغطًا شديدًا على أصابع القدم لبعض الوقت يمكن أن يتسبب في تطور اصبع القدم المطرقية، وكذلك الأحذية ذات الكعب العالى تضع كميات مفرطة من الضغط على أصابع القدم.

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الكعب العالى

عدم توازن عضلات الأصابع

تحدث تشوهات أصابه القدم عند وجود توازن غير طبيعي في إصبع القدم، المكونات الثلاثة التي تسهم في هذا الخلل هي الأوتار والأربطة والعضلات والعظام وتشوه hammertoe هو نتيجة لخلل في الآلية التي يستخدمها اصبع القدم لتحريك المفصل الأوسط.

التهاب المفاصل

بعض أشكال التهاب المفاصل يمكن أن تزيد من خطر إصابة الفرد بالتهاب اصبع القدم المطرقى، والتهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للفرد للأنسجة السليمة في مفاصله بشكل غير لائق، والنتيجة هي استجابة التهابية في الغشاء الزليلي أو الأنسجة التي تعمل على تبطين الأجزاء الداخلية لمفاصل الشخص، ويصبح الغشاء الزليلي سميكًا بشكل غير طبيعي ، مما يسبب ألمًا شديدًا وتورمًا شديدًا داخل وحول المفاصل المتأثرة بالمريض.

طول إصبع القدم

الشخص الذي لديه ترتيب محدد لطول إصبع القدم معرض لخطر أعلى من غيره فى الإصابة بتشوه القدم، حينما يكون إصبع القدم الثاني للفرد أطول من طول إصبع قدمه الأول، هذا التشوه يضع مفصل قاعدة إصبع القدم الثاني في وضع يمتد إلى الأمام أكثر من بقية مفاصل إصبع القدم، يمكن أن يتسبب هذا التشوه في حدوث العديد من المشكلات منها تشوه القدم المطرقية.