شكرا لقرائتكم خبر عن لو حران وزهقان.. حمام القدم البارد والمرطبات والفلفل الحار هتبرد جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر البلاد بحالة من ارتفاع درجات الحرارة الشديد وزيادة معدل الرطوبة مما يؤثر على درجة حرارة الجسم ويتسبب فى ارتفاعها وما يصاحبها من شعور بالتعب والخمول والعصبية وعدم القدرة على القيام بالمهام اليومية.

ويجب على كل شخص يشعر بارتفاع درجة حرارة جسم ضرورة الترطيب بالماء، وهناك الكثير من الطرق الأخرى لخفض حرارة الجسم بسرعة أيضًا، حسبما ذكر موقع" healthline".

طرق لتبريد جسمك خلال موجات الحرحمام القدم البارد

يؤدي وضع قدميك في حمام بارد إلى تبريد جسمك ويسمح لك بالجلوس والاسترخاء، عن طريق إضافة الماء البارد ومكعبات الثلج إلى دلو من الماء، اغمر قدميك وانقعها لمدة تصل إلى 20 دقيقة، أضف بضع قطرات من زيت النعناع للحصول على تأثير تبريد إضافي.

ماء جوز الهند

يعتبر شرب ماء جوز الهند وسيلة رائعة لتنشيط جسمك وتنشيطه، الفيتامينات والمعادن في ماء جوز الهند يجعلها وسيلة فعالة لإعادة ترطيب وتجديد نشاط الجسم عند الإصابة بالإجهاد الحراري.

النعناع

يشتهر النعناع بخصائص التبريد الخاصة به بسبب محتواه العالي من المنثول مما يجعل الشخص يشعر بالإحساس بالبرودة، يمكنك صنع الشاي بالنعناع الساخن أو المثلج وشربه طوال اليوم.

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الأطعمة المرطبة

تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، الفواكه مثل الشمام والبطيخ والفراولة خيارات جيدة، والخضروات مثل الكرفس والخيار والقرنبيط.

الألو فيرا

يمكن للأوراق والجيل الداخلي لزيت الألوفيرا أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم.

الفلفل الحار

على الرغم من أن تناول الطعام الحار قد يجعلك تشعر بالدفء إلا أنه قد يساعد أيضًا في خفض درجة حرارة الجسم، ذلك لأن الفلفل الحار يرسل رسائل إلى المخ للإشارة إلى أن جسمك محموم هذا يجعلك تتعرق أكثر من المعتاد ويؤدي إلى تأثير التبريد.