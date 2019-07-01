مروحية تنتشل مليونير نيجيري لم يتحمل زحمة السير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لانتشال مليونير نيجيري بمروحية خاصة، من زحمة مرورية خانقة، واعتبر كثيرون الحادث انتهاكا للقانون.

وذكرت صحيفة Vanguard، أن شهود العيان صوروا مشهدًا أثار دهشة جميع العالقين في زحمة السير، على الطريق الواصل بين مدينتي لاغوس وبنين سيتي، التي استمرت ساعات عديدة، حيث هبطت طائرة مروحية بالقرب من سيارة أحدهم وحملته وأقلعت به في الجو.

وأكد كثير من رواد الإنترنت أن المروحية طلبها مليونير تعب من زحمة المرور الخانقة. وغرد الممثل النيجيري المشهور، ديمي أوكانلاون قائلا: "إن أحد الشخصيات الهامة قرر انتشال صديقته من الزحمة الخانقة"، ووصف الحادث بانتهاك للقانون.

وتشتبه وسائل الإعلام في أن رجل الأعمال جوليان أوسولا، الذي يرأس شركة Julian’s Luxury لبيع السلع الفاخرة، هو الذي طار بالمروحية، لكن الأخير دحض هذا الاحتمال عبر صحيفة The Nigerian Voice، وأوضح أنه قام بنشر هذا الفيديو في حسابه على "إنستغرام" وكتب تعليقا يثني على ذلك.

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