شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الجلطة الرئوية؟ وما مدى تأثيرها على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف معدلات البقاء على قيد الحياة اعتمادًا على شدة الانسداد وكمية التدخل الطبي اللازم للشخص، ولكن المعدل الإجمالي للمرضى الذين يعانون من الإنسداد الرئوى ، أو الجلطة الدموية على الرئة ، 85 %، وذلك وفقا لدراسة نشرت على موقع " PubMed".

وأوضح تقرير الموقع أن المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات جذرية لديهم معدلات البقاء على قيد الحياة تصل إلى 22 % ، في حين أن المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل ضئيل ويكونون قادرين على الخضوع لإجراءات تشخيصية لديهم معدلات البقاء على قيد الحياة تصل إلى 99 %، ولكن تحت أى ظرف يجب على المرضى طلب العناية الطبية الطارئة فورًا إذا عانوا من ضيق فى التنفس أو ألم في الصدر أو سعال دموى.



الجلطة الرئوية

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أعراض الجلطة الرئوية

قد تشمل بعض أعراض جلطة الدم في الرئتين ضيق التنفس والسعال وخفقان القلب والتعرق الغزير وحالات الإغماء، ويمكن أن تؤدي الجلطات الدموية في الرئتين إلى ظهور حالة تسمى الانسداد الرئوي .

من المحتمل أن يواجه الشخص المصاب بانسداد رئوي صعوبة في التنفس، حيث إن الجلطات تمنع التدفق السليم للدم، مما يعني أن الأكسجين لا يتم توزيعه بشكل مناسب على أجزاء الجسم بما في ذلك القلب.

بسبب انقطاع تدفق الأكسجين، من المرجح أن يتعرض الفرد لعدة مضاعفات في القلب، وقد تشمل زيادة معدل ضربات القلب والخفقان، الأعراض الأخرى التى قد تواجه الشخص تشمل الإحساس المؤلم في الساقين ، والدوخة ، وارتفاع درجة حرارة الجسم وتغير لون الجلد.