الخرشوف ملك الخضراوات على سفرتك.. اعرف فوايده لصحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخرشوف من أفضل الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية فهو غنى بالفيتامينات والمعادن الأساسية، نتعرف على فوائد الخرشوف بحسب ما ذكر موقع better health.فوائد الخرشوف
- الخرشوف مصدر جيد لحمض الفوليك ، وهو أمر مهم بشكل خاص للحوامل للمساعدة في تقليل خطر العيوب الخلقية عند الجنين.
-الخرشوف غنى بالفيتامينات والمعادن، فهو مصدر جيد لفيتامين C والنياسين والمعادن مثل المغنيسيوم والنحاس.
-الخرشوف مصدر جيد للألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.
- الخرشوف يقلل الكولسترول الضار LDL ويزيد الكولسترول "الجيد" وهو ما يعنى أنه يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
-يساعد في تنظيم ضغط الدم.
- يحسن صحة الكبد.
-مفيد لصحة الجهاز الهضمي.
- يخفف من أعراض القولون العصبي.
-خفض نسبة السكر في الدم وبالتالى مفيد لمرضى السكرى.
- الوقاية من السرطان، حيث أن له آثار مضادة للسرطان لأنه يقضى على الجذور الحرة المسببة للأمراض ومنها السرطان.
-يحسن صحى البشرة ويمنع أمراض الجلد، مثل الحساسية والشيخوخة وسرطان الجلد، كما يقلل من الأكسدة الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية ويحمي البشرة.
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