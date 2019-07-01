شكرا لقرائتكم خبر عن الخرشوف ملك الخضراوات على سفرتك.. اعرف فوايده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخرشوف من أفضل الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية فهو غنى بالفيتامينات والمعادن الأساسية، نتعرف على فوائد الخرشوف بحسب ما ذكر موقع better health.

فوائد الخرشوف

- الخرشوف مصدر جيد لحمض الفوليك ، وهو أمر مهم بشكل خاص للحوامل للمساعدة في تقليل خطر العيوب الخلقية عند الجنين.

-الخرشوف غنى بالفيتامينات والمعادن، فهو مصدر جيد لفيتامين C والنياسين والمعادن مثل المغنيسيوم والنحاس.

-الخرشوف مصدر جيد للألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

- الخرشوف يقلل الكولسترول الضار LDL ويزيد الكولسترول "الجيد" وهو ما يعنى أنه يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

-يساعد في تنظيم ضغط الدم.

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- يحسن صحة الكبد.

-مفيد لصحة الجهاز الهضمي.

- يخفف من أعراض القولون العصبي.

-خفض نسبة السكر في الدم وبالتالى مفيد لمرضى السكرى.

- الوقاية من السرطان، حيث أن له آثار مضادة للسرطان لأنه يقضى على الجذور الحرة المسببة للأمراض ومنها السرطان.

-يحسن صحى البشرة ويمنع أمراض الجلد، مثل الحساسية والشيخوخة وسرطان الجلد، كما يقلل من الأكسدة الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية ويحمي البشرة.