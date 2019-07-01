اسباب الصفرا عند الرضع الصعوبة فى الرضاعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصفرا هى حالة اصفرار الجلد والعين عن الرضع بشكل شائع، يعتبر اليرقان شائعًا جدًا فى حديث الولادة ويمكن أن يحدث عندما يكون لدى الأطفال مستوى عالى من البيليروبين، وهو صبغة صفراء يتم إنتاجها أثناء الانهيار الطبيعي لخلايا الدم الحمراء.

في الأطفال الأكبر سنا والبالغين يعالج الكبد البيليروبين، والذي يمر بعد ذلك من خلال الأمعاء وفقا لتقرير موقع" healthline"، ومع ذلك قد لا ينتج كبد المولود حديث الولادة بما يكفي لإزالة البيليروبين.

والخبر السار هو أنه في معظم الحالات، تختفى الصفراء فى حديثى الولادة من تلقاء نفسه مع تطور كبد الطفل وعندما يبدأ الطفل في الرضاعة، مما يساعد البيليروبين على المرور عبر الجسم.



اسباب الصفراء عند الرضع اسباب الصفراء عند الرضع

أسباب الصفراء عند الرضع

الأطفال الأكثر عرضة للإصابة باليرقان حديثي الولادة هم:

الأطفال الخدج (الأطفال الذين يولدون قبل 37 أسبوعًا من الحمل)

الأطفال الذين لا يحصلون على ما يكفي من حليب الأم أو الحليب الصناعي، إما لأنهم يواجهون صعوبة في الرضاعة أو لأن حليب الأم لم ينته بعد.

الأطفال الذين فصيلة دمهم غير متوافقين مع فصيلة دمهم.



الصفراء عند الرضع الصفراء عند الرضع

تشمل الأسباب الأخرى لإصفرار الجلد عند الرضع :

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الكدمات عند الولادة أو غيرها من النزيف الداخلي.

مشاكل في الكبد.

حالات العدوى.

نقص انزيم البيليروبين.

وجود خلل في خلايا الدم الحمراء فى الطفل.

اعراض اصفرار الجلد عند الرضع

العلامة الأولى لليرقان هي اصفرار جلد الطفل وعينيه، وقد يبدأ الاصفرار في غضون يومين إلى أربعة أيام بعد الولادة وقد يبدأ في الوجه قبل أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم.

مستويات البيليروبين تبلغ ذروتها عادةً بين 3 إلى 7 أيام بعد الولادة، إذا تسبب إصبعك بضغط خفيف على جلد الطفل في أن تصبح منطقة الجلد صفراء ، فمن المحتمل أن تكون علامة على اليرقان.



اعراض الصفراء عند الرضع اعراض الصفراء عند الرضع

متى يجب عرض الطفل على الطبيب

معظم حالات اليرقان تكون طبيعية، لكن في بعض الأحيان قد يشير اصفرار الجلد إلى حالة طبية كامنة، و يزيد اليرقان الشديد من خطر انتقال البيليروبين إلى المخ مما قد يؤدي إلى تلف دائم في الدماغ، يجب أن تتصل بطبيبك إذا لاحظت الأعراض التالية: