شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب الأوتار وأعراضه وطرق علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأوتار هى مجموعة من الأنسجة الضامة القوية التي تربط العضلات بالعظام، وقد تصاب بالالتهاب الذى يسمى التهاب الأوتار وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية ، وفقا لموقعhealth .

التهاب الأوتار هو عادة نوع من الإصابة التى تسبب الألم والتورم، وتشمل المواقع المعرضة لالتهاب الأوتار الكتف والمعصم والركبة والقدمين والكعب.

أعراض التهاب الأوتاريمكن أن تشمل أعراض التهاب الأوتار:

-ألم وتورم.

- تيبس وتقييد الحركة في المفصل المصاب.

-ضعف العضلات.

-قد تشعر أن الجلد فوق المنطقة المصابة دافئا عند اللمس.

أسباب التهاب الأوتار

بعض الأسباب الشائعة لالتهاب الأوتار يمكن أن تشمل:

-الإفراط في استخدام الأوتار.

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- ترسب الكالسيوم.

-أي نشاط رياضي يتطلب الكثير من القفز والجري.

-رفع الأوزان الثقيلة دون الاحماء بشكل صحيح.

-السمنة تضع ضغطًا مفرطًا على أوتار الساقين.

علاج الحالات البسيطة من التهاب الأوتار في المنزل

-توقف عن أي نشاط يسبب الألم.

-ارحِ المنطقة المصابة.

-مع تراجع الأعراض ، استخدم المنطقة بشكل طبيعي قدر الإمكان - قد يؤدي عدم الحركة الكلية أو الراحة إلى تفاقم المشكلة.

-ضع الثلج بانتظام على المنطقة المصابة في الأيام القليلة الأولى للمساعدة في تقليل التورم والألم.