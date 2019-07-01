ما هو التهاب الأوتار وأعراضه وطرق علاجه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأوتار هى مجموعة من الأنسجة الضامة القوية التي تربط العضلات بالعظام، وقد تصاب بالالتهاب الذى يسمى التهاب الأوتار وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية ، وفقا لموقعhealth .
التهاب الأوتار هو عادة نوع من الإصابة التى تسبب الألم والتورم، وتشمل المواقع المعرضة لالتهاب الأوتار الكتف والمعصم والركبة والقدمين والكعب.أعراض التهاب الأوتار
يمكن أن تشمل أعراض التهاب الأوتار:
-ألم وتورم.
- تيبس وتقييد الحركة في المفصل المصاب.
-ضعف العضلات.
-قد تشعر أن الجلد فوق المنطقة المصابة دافئا عند اللمس.
أسباب التهاب الأوتار
بعض الأسباب الشائعة لالتهاب الأوتار يمكن أن تشمل:
-الإفراط في استخدام الأوتار.
- ترسب الكالسيوم.
-أي نشاط رياضي يتطلب الكثير من القفز والجري.
-رفع الأوزان الثقيلة دون الاحماء بشكل صحيح.
-السمنة تضع ضغطًا مفرطًا على أوتار الساقين.علاج الحالات البسيطة من التهاب الأوتار في المنزل
-توقف عن أي نشاط يسبب الألم.
-ارحِ المنطقة المصابة.
-مع تراجع الأعراض ، استخدم المنطقة بشكل طبيعي قدر الإمكان - قد يؤدي عدم الحركة الكلية أو الراحة إلى تفاقم المشكلة.
-ضع الثلج بانتظام على المنطقة المصابة في الأيام القليلة الأولى للمساعدة في تقليل التورم والألم.
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