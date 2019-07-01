شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد المرمرية.. أبرزها تحسين وظائف المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المرمرية من الأعشاب الطبية التى لها فوائد صحية عديدة، منها تحسين وظائف المخ، تقليل الالتهابات ومنع الأمراض المزمنة، وتعزيز الجهاز المناعي، وغيرها من فوائد المرمرية نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب موقع organic facts.



فوائد المرمرية فوائد المرمرية

فوائد المرمرية

تحسين وظائف المخ

أظهرت الأبحاث أن كميات صغيرة من مستخلص المرمرية ، سواء تم استنشاقها أو تناولها ، يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض مرض الزهايمر الخفيف إلى المعتدل وزيادة القدرة على التذكر، وزيادة نشاط الدماغ والتركيز والذاكرة.

تعالج الالتهاب

كشفت دراسة أن المرمرية لديها القدرة على علاج العديد من الأمراض الموضعية التي تنشأ من الالتهابات، كما أن مضغ أوراق المرمرية يساعد في تخفيف التهاب الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي.

وتساعد على التخلص من التهاب المفاصل والنقرس والتهاب الجهاز القلبي الوعائي، وذلك لاحتوائه على مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية فى هذه العشبة.



فوائد المرمرية فوائد المرمرية

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خصائص مضادة للأكسدة

وفقًا لدراسة فإن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في المرمرية - مثل حامض روزماريني ، لوتولين ، وأبيجينين ، يمكن أن تعمل على تحييد الجذور الحرة ومنعها من خلق إجهاد مؤكسد في القلب، والأعضاء ، والجلد ، المفاصل والعضلات وحتى المخ، وبالتالى تمنع الإصابة بالأمراض.

تقوية المناعة

هناك بعض الخصائص المضادة للميكروبات في المريمية، تساعد فى تقليل أو منع الالتهابات البكتيرية والفيروسية التي تهاجم الجسم عبر الجلد، وهو ما يساعد فى تقوية المناعة.

تحسن صحة العظام

غنية بفيتامين K، وهو فيتامين أساسي للجسم ولا يوجد عادة في الأطعمة بشكل كبير، ويعتبر فيتامين K عنصرا حاسما في تطوير كثافة العظام وضمان سلامة عظامنا مع تقدمنا ​​في العمر ويمنع هشاشة العظام.



المرمرية المرمرية

العناية بالبشرة

يمكن عمل مرهم موضعي باستخدام المريمية، والتي ثبت أنها فعالة ضد بعض الأمراض الجلدية، بما في ذلك الأكزيما والصدفية وحب الشباب، حيث تساعد على تهدئة هذه البقع بسرعة ويمكن تقليل ظهورها تدريجياً.

ضبط مرض السكري

وفقا لدراسة بحثية نشرت في المجلة البريطانية للتغذية فإن المريمية عشب فعال يساعد في السيطرة على مرض السكري، حيث أنه يحتوي على مواد كيميائية تحاكي الأدوية الموصوفة عادة لعلاج مرض السكري.