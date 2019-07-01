شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار اليانسون.. خطر على الحوامل ويمكن أن يسبب الطفح الجلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليانسون من الأعشاب التى يفضل الكثيرين تناولها لما له من فوائد صحيه ويدخل فى علاج الكثير من المشاكل الصحية مثل اضطراب المعدة والغازات المعوية و سيلان الأنف وكطارد للبلغم لزيادة السعال ومدر للبول وكمنشط للشهية، وتستخدم النساء اليانسون لزيادة تدفق الحليب عند الرضاعة وعلاج الانزعاج أو ألم الدورة الشهرية ومشاكل النوم والربو والإمساك، حسبما ذكر موقع" webmd".

كيف يعمل اليانسون؟

هناك مواد كيميائية في اليانسون قد يكون لها آثار شبيهة بالإستروجين،و المواد الكيميائية في اليانسون قد تعمل أيضًا كمبيدات حشرية

فوائد اليانسون

اليانسون مضاد للتشنج، مهدئ، مضاد مدر للبول،مبيد للجراثيم ومبيدات الفطريات،كما يستخدم اليانسون لتخفيف عسر الهضم والمغص والغازات و رائحة الفم الكريهة وانتفاخ المعده وتشنجات البطن وإزالة الغثيان.

Advertisements

تحتوي بذور اليانسون الناضجة على حوالي 2.5٪ من الزيت العطري العطري (زيت اليانسون) المسؤول عن معظم التأثيرات المفيدة المرتبطة بها.

اضرار اليانسون

لا يخلو زيت اليانسون من الآثار الجانبية لأن الكميات الكبيرة المستخدمة داخليًا يمكن أن تسبب الغثيان والقيء وحتى الوذمة الرئوية لذلك يجب عدم استخدام الزيت النقي داخليًا لأن الوذمة الرئوية يمكن أن تحدث بعد تناول كمية صغيرة مثل زيت اليانسون النقي 1-5 ملى.

يعد استخدام البذور آمنًا لأنها لا تحتوي على أكثر من 2.5٪ من الزيت، عند استخدامه من الخارج ويمكن أن يسبب الزيت النقي تهيج الجلد لذلك يتم صياغة الزيت مع المطريات الأخرى لتشكيل مرهم يكون فيه الزيت مخففًا بدرجة كافية ليكون آمنًا.