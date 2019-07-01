الجهاز المناعى فلتر طبيعى لجسمك.. اعرف دوره ووظيفته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الجهاز المناعى من أهم أجهزة الجسم، حيث إنه يقوم بحمايته من الامراض والعدوى ويعتبر فلتر طبيعى للجسم، وحسب ما ذكره موقع kidshealth فإن للجهاز المناعى دور كبير فى الجسم وهو:

مقاومة الجراثيم 1: يطرد السموم والبكتيريا والفيروسات من الجسم ويعمل على طرد المواد الضارة المسببة لذلك. 2:يحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ويعمل على مكافحة العدوى. 3:الجهاز المناعى يحمى الجسم من نزلات البرد والأنفلونزا والعدوى المتكررة.

الجهاز المناعى Advertisements 4:يحافظ على الجسم من الاصابة بالأمراض الجلدية ومنها الصدفية. وهناك بعض الأطعمة التى تعزز صحة الجهاز المناعى ويحميه من الأمراض 1:الفواكه الحمضية التى تحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال والجوافة والليمون، حيث تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الفيروسات والعدوى. 2:الزنجبيل، يحتوى على بعض الخصائص والفيتامينات التى تطرد الجراثيم والبكتيريا. 3:الثوم، له دور فعال فى حماية الجهاز المناعى من الضعف والأمراض. 4: زيت جوز الهند، يحتوى على العديد م الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تنشيط الجهاز المناعى وحمايته من الميكروبات والعدوى.

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