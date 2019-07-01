شكرا لقرائتكم خبر عن بـ "الثوم والخل".. عالجى الثعلبة وحافظى على شعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثعلبة من أشهر أمراض المناعة الذاتية الذى يؤثر على الشعر ويسبب تساقطه ووجود فراغات فى فروة الرأس مما يعيق التعامل بشكل طبيعيى مع الرأس ويؤثر ذلك على الحالة النفسية.

وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على علاج الثعلبة وظهور الشعر مرة أخرى وهى:



الجلد

الثوم

يعتبر الثوم من اقوى علاجات الثعلبة ، حيث أنه يحتوى على بعض الخصائص والعناصر التى تحارب الالتهابات والبكتيريا وتعزز نمو الشعر من جديد وذلك عن طريق تدليك المنطقة المصابة بزيت الثوم أو استخدام فصوص الثوم على المنطقة المصابة كل يوم.

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خل التفاح

يحتوى عل العديد من الفيتامينات الهامة لصحة الشعر ، كما انه يساعد على ظهور الشعر مرة أخرى ، وذلك عن طريق تدليك الشعر بخل التفاح مرتين فى اليوم.

زيت الخروع



الثعلبة

من المعروف أن زيت الخروع لعلاج تساقط الشعر كما انه يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تقوية بصيلات الشعر ونمو الشعر مرة أخرى.