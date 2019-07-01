صحة ورشاقة

بـ "الثوم والخل".. عالجى الثعلبة وحافظى على شعرك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثعلبة من أشهر أمراض المناعة الذاتية الذى يؤثر على الشعر ويسبب تساقطه ووجود فراغات فى فروة الرأس مما يعيق التعامل بشكل طبيعيى مع الرأس ويؤثر ذلك على الحالة النفسية.

وحسب ما ذكره موقع  webmd فأن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على علاج الثعلبة وظهور الشعر مرة أخرى وهى:

  الثوم
الجلد
الجلد

يعتبر الثوم من اقوى علاجات الثعلبة ، حيث أنه يحتوى على بعض الخصائص والعناصر التى تحارب الالتهابات والبكتيريا وتعزز نمو الشعر من جديد وذلك عن طريق تدليك المنطقة المصابة بزيت الثوم أو استخدام فصوص الثوم على المنطقة المصابة كل يوم.

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خل التفاح
 

يحتوى عل العديد من الفيتامينات الهامة لصحة الشعر ، كما انه يساعد على ظهور الشعر مرة أخرى ، وذلك عن طريق تدليك الشعر بخل التفاح مرتين فى اليوم.

زيت الخروع

 

الثعلبة
الثعلبة

من المعروف أن زيت الخروع لعلاج تساقط الشعر كما انه يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تقوية بصيلات الشعر ونمو الشعر مرة أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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