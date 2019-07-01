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شكرا لقرائتكم خبر عن جفاف المهبل مش بس بسبب البكتيريا.. العلاج الكيميائى والاكتئاب أبرز الأسباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
جفاف المهبل من المشاكل المزعجة التى تعانى منها السيدات وتسبب لهن القلق والتوتر دائما، كما أنها تسبب ألما شديدا وحرقة فى المهبل وخصوصا عند الجماع ، وحسب ما ذكره موقع healthline هناك اسباب مختلفة للإصابة بجفاف المهبل لا بد من معرفتها وإتباع العلاج المناسب للحالة وهى:
مهبل
1: قد يكون جفاف المهبل بسبب نقص هرمون الاستروجين وفى الغالب يكون فى سن اليأس، حيث انه يعمل على تعزيز صحة المهبل والحفاظ على رطوبته ومرونته بشكل طبيعى.
2:التعرض للعلاج الكيماوى أو الاشعاعى يؤثر على صحة المهبل ويسبب الجفاف.
3:تدخين السجائر من اخطر العادات السيئة التى تؤثر على صحة المرأة وتسبب جفاف المهبل.
جفاف المهبل
4:الرضاعة الطبيعة قد تؤثر على صحة المهبل وتسبب الجفاف.
5:الاكتئاب والضغط النفسى من العوامل الى تؤثر على صحة الجسم عموما ، كما انه تثر على المهبل.
6:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب جفاف المهبل.
فى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب لمعرفة سبب الجفاف وتناول العلاج المناسب للحالة مع تجنب التدخين والبعد عن التوتر والضغط العصبى والتوتر.
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