شكرا لقرائتكم خبر عن جفاف المهبل مش بس بسبب البكتيريا.. العلاج الكيميائى والاكتئاب أبرز الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جفاف المهبل من المشاكل المزعجة التى تعانى منها السيدات وتسبب لهن القلق والتوتر دائما، كما أنها تسبب ألما شديدا وحرقة فى المهبل وخصوصا عند الجماع ، وحسب ما ذكره موقع healthline هناك اسباب مختلفة للإصابة بجفاف المهبل لا بد من معرفتها وإتباع العلاج المناسب للحالة وهى:

مهبل

1: قد يكون جفاف المهبل بسبب نقص هرمون الاستروجين وفى الغالب يكون فى سن اليأس، حيث انه يعمل على تعزيز صحة المهبل والحفاظ على رطوبته ومرونته بشكل طبيعى.

2:التعرض للعلاج الكيماوى أو الاشعاعى يؤثر على صحة المهبل ويسبب الجفاف.

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3:تدخين السجائر من اخطر العادات السيئة التى تؤثر على صحة المرأة وتسبب جفاف المهبل.



جفاف المهبل

4:الرضاعة الطبيعة قد تؤثر على صحة المهبل وتسبب الجفاف.

5:الاكتئاب والضغط النفسى من العوامل الى تؤثر على صحة الجسم عموما ، كما انه تثر على المهبل.

6:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب جفاف المهبل.

فى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب لمعرفة سبب الجفاف وتناول العلاج المناسب للحالة مع تجنب التدخين والبعد عن التوتر والضغط العصبى والتوتر.