مبابي يعطل انتقال نيمار إلى برشلونة

عطل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، انتقال زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت العديد من التقارير أشارت إلى اقتراب نيمار من الانتقال إلى برشلونة في الصيف الحالي، لا سيما في ظل رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية في ظل خلافاته مع إدارة النادي.

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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن النجم الفرنسي وضع شروطا للبقاء مع باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة، على رأسها عدم رحيل نيمار عن صفوف الفريق.

ويرى مبابي أن رحيل نيمار عن الفريق سيقلل من فرصه في المنافسة على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو ما دفعه إلى المطالبة ببقائه رغم الخلافات التي تجمع بينهما.

إلا أن نجم موناكو الفرنسي السابق يرغب في حجز مقعد جديد في التشكيلة، وهو اللعب في مركز المهاجم الصريح بدلا من الأوروجواياني إدينسون كافاني، لكنه يرغب في أن يكون اللاعب البرازيلي إلى جانبه.

وسيكون النادي الباريسي مجبرا على تلبية طلبات مبابي، خشية أن يخسره هو الآخر بعد خسارة نيمار الذي اقترب من العودة إلى برشلونة في الموسم المقبل.