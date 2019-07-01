شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس بقلق وخوف من الخطوبة ..اعرف فوبيا الالتزام وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر البعض بالخوف والحزن والبكاء عند سماع خبر الإرتباط العاطفى، أو عقد الخطوبة، مما يتسبب فى العزوبية لفترة طويلة، ولذلك نتعرف فى السطور القادمة، على الخوف من الخطوبة أو كما تسمى "فوبيا الإلتزام" وأسبابها وعلاجها، وفقاً لما ذكره موقع " psychcentral ".





اسباب الخوف من الخطوبة:

يرفض البعض الإرتباط الجاد، نتيجة أسباب مختلفة، منها:

-الخوف من التعرض لمشاكل الإلتزام التى يعانى منها البعض مثل عدم القدرة على توفير نفقات الزواج أو التعرض للخيانة من الطرف الأخر، وغيرها من المشاكل الأخرى التى أدت فى النهاية إلى الإنفصال، أو التعرض لصدمة طفولة من الوالدين، جعلته يخشى الإرتباط بأى شخص .

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- وقد يخشى البعض الإرتباط الجاد، لشعوره بالقلق من الإلتزام من تحمل المسئولية أسرة وزوجة وأطفال فيما بعد، لذلك يفضل العزوبية.

علاج الخوف من الخطوبة:

- يجب على المريض الذهاب لطبيب نفسى للخضوع لجلسات علاج سلوكى معرفى وغيرها من أساليب العلاج التى تساعد على تغيير أفكاره السلبية عن الإرتباط، ومن ناحية أخرى طرح نماذج من العلاقات الزوجية السعيدة على أرض الواقع، والتى تساعد فى إعادة نظره فى مفهوم الزواج مرة أخرى.