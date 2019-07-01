شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرض ريهام سعيد.. كيف تنتقل العدوى بالالتهابات البكتيرية بالجلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها بمرض بكتيرى فى الوجه، ومطالبتها للجمهور بالدعاء لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، نتعرف على مزيد من التفاصيل عن أسباب الإصابة ببكتيريا الوجه، وفقاً لموقع on health.



الإعلامية ريهام سعيد الإعلامية ريهام سعيد

ما هى العدوى البكتيرية؟

العدوى البكتيرية هي تكاثر لسلالة ضارة من البكتيريا داخل الجسم، يمكن أن تصيب البكتيريا أي منطقة في الجسم، حتى الوجه.

الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والتسمم الغذائي ليست سوى بعض الأمراض التي قد تسببها البكتيريا الضارة.

وتأتي البكتيريا في ثلاثة أشكال أساسية: على شكل (عصيّات) أو كروية أو حلزونية.



مرض بكتيري مرض بكتيري

اسباب الإصابة بالعدوى البكتيريةالطعام

الالتهابات البكتيرية قد تنتقل من خلال الغذاء وتظهر أعراضها فى الغثيان، التقيؤ، الإسهال، الحمى، القشعريرة، وآلام في البطن وهذه هي الأعراض الشائعة للتسمم الغذائي.

و قد تحتوي اللحوم النيئة والأسماك والبيض والدواجن والألبان غير المبستر على بكتيريا ضارة يمكن أن تسبب المرض، كما إن تحضير وتناول الطعام غير الصحي يمكن أن يشجع أيضًا نمو البكتيريا.

وتشمل البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي:

-بكتيريا C. jejuni وتسبب إسهالا مصحوبا في كثير من الأحيان بتشنجات وحمى.

C. botulinum هي بكتيريا قد تهدد الحياة وتنتج سموم عصبية.

-الإشريكية القولونية وهو مرض إسهال (غالبًا ما يكون دمويًا) قد يكون مصحوبًا بالغثيان والقيء والحمى وتشنجات البطن.

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-يسبب السالمونيلا الحمى والإسهال وتشنجات البطن.

الالتهابات البكتيرية الأخرى

يمكن أن تؤثر البكتيريا الضارة على أي منطقة من الجسم تقريبًا، وتشمل الأنواع الأخرى من الالتهابات البكتيرية:

-التهاب السحايا الجرثومي هو التهاب شديد في السحايا ، بطانة الدماغ.

-التهاب الأذن الوسطى يمكن أن تسبب كل من البكتيريا والفيروسات التهابات الأذن ، والتي تحدث عادة عند الرضع والأطفال الصغار.

-عدوى المسالك البولية هي عدوى بكتيرية في المثانة أو مجرى البول أو الكليتين أو الحالب.

- التهابات الجهاز التنفسي التهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي، قد تكون البكتيريا أو الفيروسات مسؤولة عن التهابات الجهاز التنفسي والسل هو نوع من عدوى الجهاز التنفسي السفلي الجرثومي.



انواع البكتيريا انواع البكتيريا

انواع البكتيريا التى تصيب الجلد

تحدث الالتهابات الجلدية البكتيرية عادة بواسطة سلالات إيجابية من المكورات العنقودية والمكورات العقدية أو غيرها من الكائنات الحية، تشمل الالتهابات الجلدية البكتيرية الشائعة ما يلي:

-التهاب النسيج الخلوي ويسبب التهابًا أحمرًا مؤلمًا وعادة ما يكون دافئًا عند اللمس، يحدث التهاب النسيج الخلوي في معظم الأحيان على الساقين، لكنه قد يظهر في أي مكان على الجسم.

-التهاب الجريبات هو التهاب في بصيلات الشعر التي تسبب نتوءات حمراء ومنتفخة تشبه البثور، حمامات السباحة أو أحواض المياه الساخنة المعالجة بشكل غير صحيح يمكن أن تؤوي البكتيريا التي تسبب التهاب الجريبات.

- مرض القوباء والتى يسببها الإرهاق وتوجد عادة في الأطفال في سن ما قبل المدرسة، يتسبب الشكل الفقاعي للقوباء في ظهور بثور كبيرة بينما يكون الشكل غير الفقاعي ذو مظهر أصفر متقشر.

-الدمامل هي التهابات الجلد العميقة التي تبدأ في بصيلات الشعر، وتكون الدمامل صلبة ، حمراء ، نتوءات رقيقة تتقدم إلى أن يتراكم القيح تحت الجلد.