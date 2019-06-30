شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين الضغط هيساعدك فى حرق 7 سعرات كل دقيقة.. اعرف فوايده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف معدل حرق السعرات الحرارية من شخص لآخر وبشكل عام يمكن لتمرين الضغط حرق على الأقل 7 سعرات حرارية في الدقيقة، فكثير من الأشخاص يحرصون على اداء التمارين الرياضية بشكل يومى للتخلص من الوزن الزائد ومن المهم معرفة عدد السعرات الحرارية التى يساعد كل تمرين فى التخلص منها، حسبما ذكر موقع" healthline".

هناك أربعة متغيرات تحدد عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم وهى:

الطول و الوزن

عندما يتعلق الأمر بعملية الأيض فكلما زاد حجم الشخص كلما زادت كمية السعرات الحرارية التي يحرقها أجسامهم.

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الجنس

يحرق الذكور سعرات حرارية أكثر من الإناث اللائي يقمن بنفس التمرين بنفس الكثافة لأنهن عادة ما يكون لديهن كمية أقل من الدهون في العضلات .

السن

تغير عملية الشيخوخة الكثير من الأشياء فى صحه الانسان بما في ذلك عدد السعرات الحرارية التي يحرقها وينتج هذا التباطؤ عن زيادة الدهون في الجسم وانخفاض في كتلة العضلات.

فوائد تمرينات الضغط للصحة

تمرينات الضغط تستهدف مجموعات العضلات متعددة في وقت واحد بالإضافة إلى تقوية الكتفين والصدر وثلاثية الرؤوس، بالإضافة إلى حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.