شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من النسيان وعدم التركيز.. كتر من التوت والباذنجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعاني الكثيرون من مشكلة النسيان وعدم التركيز، وهذا الامر يرجع لعدم تناول الاطعمة الصحية او للتعرض للضغوط النفسية الشديدة التي تؤثر علي كمياء المخ، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي اهم وابرز الاطعمة التي تزيد من نشاط المخ وتقلل من حدة الاصابة بالنسيان وعدم التركيز، وذلك وفقا لموقع "healthline ".

وهناك العديد من الدراسات الطبية الحديثة التي اشارت ان تناول الاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة والفيتامينات كفيتامين "سي" لها دور كبير وفعال في علاج مشكلة النسيان وعدم التركيز، وايضا تناول الأطعمة ذات الروائح النفاذه لها دور كبير في تنشيط المخ وزيادة التركيز، ولذا عليك تناول مثل هذه الأطعمة للحصول علي مخ نشيط.



التركيز

وقدم التقرير بعض الأطعمة التي تلعب دور كبير في الحصول علي مخ نشيط وقوي وخالي من عدم التركيز، ومنها التالي:

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-التوت حيث يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الاكسدة التي تعمل علي تنشيط خلايا المخ وزيادة نسبة التركيز بها.

-الباذنجان، يعد من الأطعمة الهامة جدا لصحة المخ حيث يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الاكسدة وبعض الفيتامينات وعنصر الحديد، وهذه العناصر تساهم بشكل كبير في إمداد المخ بكل ما يحتاجه للحصول علي زيادة التركيز والحد من النسيان.

-الروزماري، يعد من الأعشاب ذات الروائح الشديدة والتي تعمل علي الحد من الإصابة بالنسيان.

-المكسرات بكل انوعها، تعمل علي تنشيط خلايا المخ بشكل كبير، وتحد من التعرض لاي مشاكل به نتيجة لما يحتويه من عناصر غذائية هامة لصحة المخ.