شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس عينك.. اعرف أضرار ضوء الموبايل على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضي معظم الناس أوقاتا طويلة أمام شاشة الموبايل أو التابلت أو التلفاز والتى ينبعث منها ضوءا أزرق لا يضر بصحة العين فقط بل يؤثر على جوانب أخرى بصحتك، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار الضوء الأزرق على صحتك، وفقا لموقع unit point

ويطلق على الضوء المنبعث من الشاشات الرقمية، وكذلك الضوء المنبعث من أشعة الشمس الطبيعية ، الضوء الأزرق، ولكن الضوء الأزرق من صنع الإنسان، الأشياء التي نمتصها أثناء الجلوس على جهاز كمبيوتر يمكن أن يكون مضرا للجسم.

وضوء النهار يحتوي على الكثير من الضوء الأزرق، وهذا يساعد على عمل الساعة البيولوجية بالجسم التفرقة بين النهار والليل.

أما الضوء الأزرق الذى تصدره المصابيح والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية له تأثير كبير على إيقاع الساعة البيولوجية اليومي، وهو ما يؤثر على وقت الاستيقاظ والنوم.

أضرار الضوء الأزرق

- التعرض المفرط للضوء الأزرق يمكن أن يكون له تأثير كبير على قدرتنا على النوم ويمكن أن يقلل أيضًا من نوم حركة العين السريعة وهو أمر مهم للراحة والاسترخاء.

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- تحدث اضطرابات النوم إذا كنت ترى ضوءا أزرقا خارج ساعات النهار، وحتى يوم واحد من التعرض للضوء الأزرق لمدة طويلة يمكن أن يؤثر على طريقة نومك وقد يجعلك مستيقظًا حتى وقت متأخر من الليل.

- تفرز الغدة الصنوبرية في المخ الميلاتونين ، وهو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ ويزيد من ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل النوم لمساعدتك على النوم، يمكن للضوء الأزرق أن يؤخر إطلاق الميلاتونين ، مما يمكن أن يغير قدرتنا على النوم .

- التعرض المفرط للضوء الأزرق ، يمكن أن يزيد من مشاكل الاكتئاب والسكر والقلب والأوعية الدموية وفقا للدراسات.

- تقول جمعية البصريات الأمريكية إن قضاء فترة طويلة أمام الشاشة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إجهاد العين والصداع وجفاف العينين وآلام الرقبة والكتف.