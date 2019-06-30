فيديوجراف.. حكم "كارثة" الأهلي يدير مباراة مصر وأوغندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اختيار الحكم السنغالي ماجيتي نداي لإدارة مباراة مصر وأوغندا، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لأمم أفريقيا 2019. ويرتبط نداي بذكرى سيئة مع الجماهير المصرية وبالأخص جماهير الأهلي، بعد إدارته لمباراة الفريق ضد صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي. "العين الرياضية" تسلط الضوء على آخر مباراة أدارها نداي وكان طرفها أحد الفرق المصرية.

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