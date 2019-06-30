شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. ما هى الوظائف الأساسية للأنسجة الأربعة الموجودة فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتكون جسم الإنسان من 4 أنواع من الأنسجة التى تعمل على ترابط أعضاء الجسم مع بعضها البعض وتوفير عدد من الوظائف، وهذه الأنسجة وفقا لتقرير موقع " innerbody " هى " الضام، الظهارى، العضلى، العصبى" .

يشمل النسيج الضام الدم والعظام التى تعمل على ربط ودعم الأنسجة بالجسم، بينما تغطى الأنسجة الظهارية مثل الجلد، أسطح الجسم الداخلية والخارجية، فيما يخلق النسيج العضلي يخلق الحركة والقوة، أما الأنسجة العصبية هي وسيلة الجسم للإشارة من جزء إلى آخر.

النسيج الضام

يتكون النسيج الضام السائب من أنواع مختلفة من الألياف، مثل الألياف الشبكية والألياف المرنة والألياف الكولاجينية، بينما النسيج الضام الليفي يشمل الأوتار والأربطة، وتشمل الأنواع الأخرى من النسيج الضام الأنسجة الدهنية ، التي تخزن الدهون والغضاريف ، والتي تدعم هياكل مثل الأنف والأذنين.

النسيج الظهارى:

لا يشمل النسيج الظهاري على الجلد الخارجي فحسب، بل يشمل أيضًا الحواجز الداخلية التي تحمى الأعضاء وتجويفها، هذه الأنسجة تحمي الأعضاء من الكائنات الحية الدقيقة، وإصابة وفقدان السوائل، وتنظيم الامتصاص والإفراز.

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وظائف الانسجة فى الجسم

النسيج العضلى:

تشمل عضلة القلب، المسئولة عن نبضات القلب والعضلات الهيكلية، والتي تخلق حركات الجسم التطوعية والعضلات الحشوية والعضلات الملساء في المثانة والجهاز الهضمي والشرايين.

النسيج العصبى:

الوحدة الأساسية للأنسجة العصبية هي الخلايا العصبية، و يشمل النسيج العصبي الجهاز العصبي المركزي، الذي يحتوى على الدماغ والحبل الشوكي ، والجهاز العصبي المحيطي ، الذي ينقل الإشارات عن طريق الأعصاب القحفية والأعصاب الشوكية.