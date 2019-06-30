شكرا لقرائتكم خبر عن خوفك من الحقنة مش دلع.. فوبيا الحقن اضطراب نفسى يخيفك من الإبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعانى من خوف عند أخذ الحقنة وتشعر بأعراض غريبة مثل: ارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب؟..إذا كانت إجابتك بنعم فأنت مصاب بمرض "رهاب الإبرة" أو ما يسمى "التريبانوفوبيا"، وهو من اضطرابات الصحة النفسية والرهاب، وفقاً لما ذكره موقع very well health.



الخوف من الحقن

اعراض فوبيا الحقن

إذا كنت تعاني من فوبيا الحقنة، فقد تخاف من الذهاب للطبيب وخاصة عند أخذ الحقن، وقد تصاب بارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب في الساعات والأيام التي تسبق إجرائك عملية جراحية على سبيل المثال بسبب الخوف الشديد من الحقنة.

وبصرف النظر عن الأعراض الجسدية التي تصاحب عادة هذه الحالة، فإن الخطر يرتبط فى تجنب المصابين بهذا النوع من الفوبيا زيارة الطبيب أو طبيب الأسنان حتى لا يضطروا للتعرض لأى حقن.

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وعلى الرغم من أن الرهاب من الإبراضطراب فعلى، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى خوف أكثر شمولاً ليصبح خوفاً من زيارة الطبيب وخاصة طبيب الأسنان، وفي الحالات القصوى ، قد يرفض المصاب عمل الفحوصات الروتينية.



فوبيا الحقن

اسباب رهاب الإبرة

ولا يزال العلماء غير متأكدين بالضبط ما الذي يسبب رهاب الإبرة، ولكن يمكن أن تكون الوراثة هى السبب، حيث يقدر أن 80 % من أولئك الذين يعانون من هذه الحالة يرثوه من أحد أفراد عائلتهم، كما قد يتطور الرهاب من الإبرة بدون أسباب واضحة إلا طريقة التفكير نفسها.



رهاب الحقن

علاج رهاب الإبرة

العلاج المعرفي السلوكي فعالًا للغاية في علاج مرضى رهاب الإبرة، من خلال تقنيات مثل العلاج بالتعرض، حيث يمكنك أن تتعلم تدريجياً تحمل الإبر، كما وجد بعض الخبراء نجاحًا في استخدام العلاج بالتنويم المغناطيسي مع مرضاهم، والهدف هو تعريضك تدريجياً للإبر في مكان آمن ومحكم، بداية من رؤية الحقنة بدون إبرة، ثم الحقنة بإبرة ، والسماح لك في النهاية بالتعامل مع الإبرة.