شكرا لقرائتكم خبر عن حاربى التجاعيد بنظامك الغذائى.. كترى من" السبانخ والشيكولاتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التجاعيد هى "البعبع" الذى تخشى السيدات التعرض له، فمع التقدم فى العمر تظهر التجاعيد على البشرة وتفقد رونقها ونضارتها، وحسب ما ذكره موقع foxnews فأن هناك بعض الأطعمة التى تعمل على الوقاية من التجاعيد والحفاظ على جمال البشرة وهى :



البشرة.

1:الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أو ميجا 3 ، حيث تحد من ظهور التجاعيد وتحافظ على صحة ونضارة البشرة ومنها "سمك السلمون، زيت الزيتون، الأفوكادو".

2:الإكثار من تناول الخضروات الورقية مثل " السبانخ، اللفت، الجرجير"، وذلك للوقاية من تجاعيد البشرة والبقع الداكنة.

3:الأطعمة التى تحتوى على مواد مضادة للأكسدة لها دور كبير فى تأخير الشيخوخة والتجاعيد التى تظهر على البشرة ومنها " الطماطم، الجزر، اللفت، قرع العسل".

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تجاعيد

4:الاكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على بوتاسيوم فهى تعمل على حماية البشرة من التجاعيد والجفاف وتحافظ على نضارتها وتفتيحها ومنها" المكسرات، الفاصوليا، الدواجن".

5: تعتبر الشيكولاتة من افضل أنواع الحلويات لتى ينصح بتناولها لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة البشرة وتحميها من التجاعيد .