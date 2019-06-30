الحر يهدد الحامل.. والحل في الفاكهة والسوائل

الأحد 2019/6/30 10:14 مساء بتوقيت أبوظبي

حذرت الدكتورة ندى حامد، أخصائية النساء والتوليد بمصر، النساء الحوامل من التعرض لدرجات الحرارة وأشعة الشمس بشكل مباشر، ونصحت بعدم النزول من المنزل في موجات الحر إلا في حالة الضرورة القصوى.

وقالت حامد: "الحامل بطبيعة الحال درجة حرارة جسمها أعلى من الإنسان الطبيعي، الأمر الذي يجعلها تشعر بالإنهاك والإجهاد ما يؤثر على حالتها النفسية والصحية خاصة خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب".

وأضافت: "الحامل معرضة للإصابة بالإنهاك الحراري في الجو الحار، ومن أعراضه العرق الشديد والضعف العام وشحوب الوجه والدوخة والصداع والغثيان وألم بالعضلات، لذا يجب عليها الانتباه لهذه الأعراض طوال فترة الصيف".

وأوضحت أخصائية النساء والتوليد أن الأمر يتطلب من الحامل عناية إضافية بنفسها، ووجهت بعض النصائح للحامل خلال شهور الصيف حتى لا تتعرض لمشكلات ارتفاع درجات الحرارة:

- شرب المياه والسوائل ما لا يقل عن 10 أكواب من السوائل يوميا.





- الابتعاد تماما عن المخلل والموالح والكافيين والمياه الغازية.

- الإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات.





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- أخذ حمام دافئ لشعور بالانتعاش.

- ارتداء ملابس قطنية فاتحة خلال شهور الصيف.





- إذا تعرضت للحر الشديد قومي بعمل الكمادات الباردة فورا.

- الاهتمام بالتهوية جيدا في المكان.





- ترطيب البشرة بمرطبات طبيعية وعدم استخدام الكريمات.

- عدم القيام بأي مجهود خلال شهور الحر.

- إذا اضطررتِ للخروج فعليكِ ارتداء حذاء مريح ولا تنسي زجاجة المياه الخاصة بك.



