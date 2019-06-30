دراسة تكشف أن الأطفال الذين يولدون في المناطق الملوثة يصبحون أقل ذكاء

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأطفال المولودين لأمهات يعيشون في مناطق ملوثة قد يصبحون أقل ذكاءً.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الأبحاث أن تعرض الأطفال لجزيئات صغيرة من تلوث الهواء في الرحم يمكن أن يؤثر على نمو المخ لدرجة أنه يضعف معدل ذكاء الطفل.

ويقترح العلماء أن الجزيئات السامة قد تكون قادرة على الانتقال عبر المشيمة والتسبب في تلف مباشر للمخ أو توقف عمل المشيمة بشكل صحيح.

ووجد الباحثون أن معدل الذكاء للأطفال الصغار الذين يعيشون في المناطق شديدة التلوث انخفض بنسبة 2.5 نقطة في المتوسط - وتراجع بمقدار 6.8 نقطة.

وتضيف النتائج إلى المخاوف المتزايدة بشأن أضرار التلوث الجسيم، بسبب عوادم السيارات والأعمال الصناعية، كما وجدت الدراسة نفسها أن حمض الفوليك، الذي يوصى به للحوامل على أي حال ، قد يحمي من تلف الدماغ.

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وأضاف الباحثون أن هذه الجسيمات قد تسبب التهابا وتورما في الأنسجة الداخلية في المشيمة وتوقفها عن نقل المواد الغذائية بشكل صحيح إلى الجنين.

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