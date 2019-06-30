شكرا لقرائتكم خبر عن اللحوم الحمراء والقهوة ومشروبات الطاقة.. أطعمة ومشروبات تقتل طاقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بالتعب أمر عادى بعد بذل مجهود أو القيام باعمال كثيرة ولكن الشعور به بشكل مستمر دون القدرة على السيطرة عليه فهو امر يتطلب التفكير في بعض تعديلات لنمط الحياة، خاصة الحصول على قسط كافٍ من النوم والأكل جيدًا، حسبما ذكر موقع" healthline".

الغذاء وقود الجسم، فكلما زادت الطاقة أصبح من السهل ممارسه المهام، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التى يمكن أن تدمر الطاقة الخاصة بالجسم على المدى الطويل.

فيما يلي أطعمة ومشروبات تقتل مستوى الطاقة فى الجسم وهى:1. حبوب الإفطار

الحبوب هي وسيلة مريحة وسهلة في الصباح لكن بعض الحبوب قد تسبب ارتفاع فى نسبة السكر في الدم وهذا يعني أن الجسم يمتص ويهضم هذه الكربوهيدرات بشكل أسرع مما يسبب زيادة نسبة السكر في الدم بسرعة، وزيادة الطاقة التي تشعر بها مبكراً بعد الأكل سوف يتبعها انخفاض في نسبة السكر في الدم والتعب.

2. القهوة

يعتمد الكثير من الناس على القهوة للبقاء في حالة تأهب خلال اليوم، ولكن عندما يبدأ الكافيين في التلاشي قد تبدأ في الشعور بالركود، شرب 4أكواب من القهوة في اليوم آمنة لمعظم البالغين، وإذا كنت تشعر بالتعب أكثر من التنبيه بعد شرب الكافيين فقم بتخفيض تلك الكمية.

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3. مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة يمكن أن تكون مضللة على الرغم من أنها توفر دفعة قوية من الطاقة إلا أنها مصنوعة من الكافيين مثل القهوة قد تبدأ في الشعور بالنعاس بعد تضاؤل ​​آثار الكافيين، هذه المشروبات يمكن أن تسبب مشاكل أخرى مثل التهيج وارتفاع ضغط الدم.

4. السكر

إذا تم استهلاك السكر باعتدال فقد لا يكون له تأثير كبير على مستويات الطاقة، ولكن إذا كان لديك الكثير من السكر بانتظام فقد تواجه زيادة أو نقص شديد في نسبة السكر في الدم عند تعطل نسبة السكر في الدم فمن المحتمل أن تواجه التعب .

5. اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء غنية بالعناصر المغذية ولكنها غنية بالدهون أيضًا، يحتاج الجسم إلى مزيد من الطاقة لتحطيم هذه الوجبات، فكلما زاد عدد مخزون الطاقة التي تستخدمها انخفضت الطاقة لديك.

6. الخبز الأبيض

يحتوي الخبز الأبيض على نسبة عالية من السكر في الدم.

7. الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية لا غنى عنها مثل رقائق البطاطس والدجاج المقلي والبطاطس المقلية فهي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون مثل اللحوم الحمراء و يحتاج الجسم إلى مزيد من الطاقة لهضم الدهون في الأطعمة المقلية.