شكرا لقرائتكم خبر عن الموز يفيدك فى خفض الوزن لاحتوائه على الألياف ويضبط سكرك ويعزز صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الموز واحدًا من الفاكهه الصحية، والمغذية التي يستمتع الناس بتناولها في أي وقت من اليوم، عادة، يتم تناول الموز وهو ناضجا، إنه مصدر جيد للألياف، والفيتامينات، والمعادن، والنشا.



تعرف على الفوائد الصحية للموز تعرف على الفوائد الصحية للموز

القيمة الغذائية للموز الخام، يحتوى 100 جرام من الموز على 74.91 جم ماء، و89 سعر حرارى، كما تحتوى أيضًا على 1.09 جم بروتين، 0.33 جم دهون 22.84 جم كربوهيدرات، 2.6 جم ألياف، كما يحتوى على12.23 جرام من السكر 5 ملج من الكالسيوم، و0.26 ملج من الحديد 27 ملج من الماغنيسيوم، و22 ملج من الفوسفور، و358 ملج من البوتاسيوم، 1 ملج من الصوديوم، 0.15 ملج من الزنك، 8.7 ملغ من فيتامين C، و0.031 ملج من الثيامين، و0.073 ملج من ريبوفلافين، و0.665 ملج من النياسين، و0.367 ملغ من فيتامين B6،20 ملج من حمض الفوليك، و64 وحدة دولية فيتامين A، و0.10ملج فيتامين E، و0.5 ملج فيتامين ك.

الفوائد الصحية للموز..



الفوائد الصحية للموز الفوائد الصحية للموز

1. يساعد فى تخفيض الوزن

يحتوي الموز الخام على نوعين من الألياف، مما يزيد من الشعور بالامتلاء بعد الوجبات، يساعد هذا أيضًا فى بطىء خلو المعدة، ويجعلك تتناول كميات أقل من الطعام، مما يساعد بدوره فى فقدان الوزن.

2. السيطرة على مرض السكر

قد يساعد كل من النشا والبكتين، فى الموز الخام في السيطرة على نسبة السكر فى الدم بعد الوجبات، وفقاً لدراسة، يحتوى الموز الخام على مؤشر نسبة السكر فى الدم، وهذا يساعد في خفض مستويات السكربالدم.

Advertisements



فوائد الموز فوائد الموز

3. تعزيز صحة القلب

الموز يحتوى على نسبة عالية من النشا، الذى يساعد فى خفض نسبة الكوليسترول، وتركيز الدهون الثلاثية، وبالتالى المساهمة فى صحة القلب، كما أنه يحتوى على كمية جيدة من البوتاسيوم مما يساعد على الحفاظ على ضغط الدم.

4. تحسين صحة الجهاز الهضمى

النشا والبكتين في الموز الخام يعملان كدعم حيوى يغذى البكتيريا الحميدة فى الأمعاء، والتي تساعد فى علاج مختلف مشاكل الجهاز الهضمى.



الموز يساعد فى خفض الوزن الموز يساعد فى خفض الوزن

5. منع وعلاج الإسهال

إن وجود النشا والبكتين عالى المقاومة فى الموز الخام، يمكن أن يساعد بعلاج ومنع الإسهال. فهو يساعد فيعلاج الإسهال، ويقاوم البكتيريا المسببة للإسهال، وفقًا لدراسة، يعد الموز الخام مفيدًا فى علاج الإسهال المستمر عند الأطفال في المستشفى، ويمكن استخدامه لعلاج الأطفال بالمنزل.

6. المساعدة في تحسين امتصاص الحديد

يؤثر نقص الحديد، وفقر الدم على عدد كبير من السكان، أظهرت دراسة نشرت فى مجلة Food and Nutrition Research، أن الموز يمكن أن يساعد بزيادة مستويات الحديد فى الجسم.