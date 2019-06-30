شكرا لقرائتكم خبر عن الظلام وبعض القطرات فى المقدمة.. اعرف أسباب اتساع حدقة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتسبب بعض الحالات فى اتساع حدقة العين مثل التواجد بالظلام أو بعض أنواع الأدوية مثل قطرات العين وأدوية السعال، بالإضافة إلى بعض حالات التسمم البيولوجى أو الكيميائي والأمراض العصبية المرتبطة بالدماغ، مثل الورم أو السكتة الدماغية.

تعمل حدقة العين بمثابة فتحات، حيث يدخل الضوء إلى العينين، ويتغير حجمها بانتظام بناءً على كمية الضوء التي تدخل العينين ، ومسافة التركيز وعواطف الشخص ، كما يوضح موقع " Healthgrades"، و في البيئات المظلمة تتوسع حدقة العين لتمكين مزيد من الضوء للوصول إلى العين.



اتساع حدقة العين

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يمكن أن يحدث اتساع أيضا فى الحدقة كتأثير جانبي مقصود أو غير مقصود لبعض الأدوية، على سبيل المثال، يطبق خبراء العناية بالعيون قطرات العين الموسعة للحدقة لعرض الشبكية والأجزاء الأخرى الموجودة في الجزء الخلفي من العين، وهذه الأدوية تؤدي إلى تمدد مؤقت فقط.

يتوسع حجم الحدقة فى العينين عادة إلى أحجام متساوية إذا كان سبب التمدد هو استخدام مواد بيولوجية أو كيميائية، ولكن تمددها بأحجام غير متساوية قد تكون بسبب بعض الحالات العصبية التى تؤثر على الدماغ، ولكن يجب على أي شخص يعاني من اتساع حدقة العين بسبب الإصابة طلب رعاية طبية فورية.