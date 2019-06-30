شكرا لقرائتكم خبر عن سمنة الأطفال مرض خطير.. هل يمكن القضاء عليه جراحياً ؟.. دكتور أحمد السبكي يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التغذية الخاطئة للطفل وتناوله للأكلات السريعة والبطاطس المحمرة والشكولاتة يؤدي إلي إصابته بالسمنة، والتي تؤثر بالتبعية على صحته بشكل كبير وعلى علاقته بأصدقائه وكل من حوله.

الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يوضح في التقرير التالي خطورة سمنة الأطفال ويتحدث عن إمكانية التغلب على هذه السمنة جراحياً.

أضرار السمنة على الأطفال:

وأوضح الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ ”الخليج 365” إن سمنة الاطفال مرض خطير يؤثر كثيراً على صحة الطفل النفسية والبدنية، حيث يتأثر الطفل نفسياً كثيراً بها وتعرضه للعديد من المشاكل مع أصدقائه في المدرسة، وتعرضه أيضا للتنمر ممن حوله، وقد يصل الأمر إلي الاكتئاب والانعزال عن المجتمع، مما يؤثر بالتبعية على تحصيله الدراسي ومدى تركيزه في استذكار دروسه.

واستطرد حديثه عن أضرار السمنة على الطفل قائلا: أما بالنسبة لتأثير السمنة على الأطفال من الناحية البدنية، فقد تعرض السمنة الطفل للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، حيث أثبتت الأبحاث العلمية مؤخراً أن حدوث السمنة لدى الأطفال تؤدي لزيادة فرص الاصابة بالسكري من النوع الثاني ، حيث تؤدي السمنة لضعف تحمل الجلوكوز في الجسم و هو مؤشر للاصبة بالسكري من النوع الثاني، ايضا قد يترتب على إصابة الطفل بالسمنة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتي تؤدي لزيادة ترسب الدهون في الشرايين مما يؤدي لزيادة فرص الاصابة بأمراض القلب، وكذلك الاصابة بالأزمات القلبية و السكتة الدماغية لاحقا، كذلك الإصابة بالربو حيث أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضه للإصابة بالربو، لافتاً إن سمنة الأطفال تؤدي أيضا إلي اضطرابات النوم، و توقف التنفس أثناء النوم وهي من أهم المشاكل التي تحدث للطفل نتيجة اصابته بالسمنة، كذلك إصابة الطفل بمرض الكبد الدهني حيث يحدث نتيجة لتجمع الدهون حول الكبد مما يؤدي مستقبلا لحدوث تليف بالكبد، والسمنة تؤدي لحدوث تغيرات في مستوى الهرمونات مما يؤدي لحدوث البلوغ المبكر لدى الأطفال.



أضرار السمنة المفرطة على الأطفال

* جراحة السمنة للأطفال والعمر المناسب لها

وحول إمكانية إجراء جراحة سمنة للأطفال، أوضح الدكتور أحمد السبكي إن الطفل من الممكن أن يقضي على السمنة تماماً في حالة فشله في التخلص منها بالرياضة أو بإتباعه للأساليب السليمة في التغذية، مشيراً إلي إن الطفل تحت عمر الـ10 سنوات لا يمكن أن يخضع لأى نوع من جراحات السمنة، ففي هذا العمر لابد ان نلجأ الي الطرق الغير جراحية في القضاء على السمنة، او الطرق التقليدية مثل إتباعه لحمية غذائية متوازنة، حتى لا تتفاقم المشكلة اكثر من ذلك، و في حال استمرار إصابة الطفل بالسمنة المفرطة مع بداية عمر الـ 10 سنوات فمن الممكن فى هذه الحالة أن نلجأ لجراحات السمنة وستكون مناسبه له.

وأكد الدكتور أحمد السبكى أن هناك العديد من الدراسات والابحاث التي ناقشت باستفاضة أهمية إجراء عمليات السمنة للأطفال، وأقرت بالفعل إمكانية خضوع الطفل فى سن 10 سنوات لعمليات تكميم المعدة، أما عملية التحويل المصغر لمسار المعدة فلا يمكن إجراؤها إلا عند إتمام الطفل 14 عاماً.



جراحات السمنة المناسبة للطفل حسب عمره

القلق من قص معدة الطفل في عمر صغير:

وفي السياق ذاته أكد الدكتور أحمد السبكي إن أحيانا يشعر أهل الطفل بالقلق من فكرة عزل جزء من معدة الطفل في عملية التكميم، أو قص جزء من معدة الطفل في عملية التحويل ولكن ليس هناك داعى لأى نوع من القلق من إجراء ذلك، لأن الجزء الذى يتم قصه من المعدة لا يضر الطفل تماما، على العكس إزالة هذا الجزء من المعدة يفيد الطفل لأنه يحتوى على هرمون الجوع، وعادة الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة يكون لديهم هرمون الجوع قوى وهرمون الحرق ضعيف، ولذلك مهما تناول من طعام لا يفقد السعرات الحرارية بسبب ضعف الحرق وإجراء العملية يساعد في حل هذه المشكلة، فعندما نزيل هذا الجزء من المعدة الشهية تقل كثيرا، والحرق يتضاعف، ويمنع اصابة الطفل بالسكر الذي من الوارد ان يصيبه في عمر مبكر، وبالتالي يعود الطفل لحياته الطبيعية بدون أي مشاكل صحية أو نفسية.

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