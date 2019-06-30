شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات بتقولك عندك سرطان فى الرحم.. اعرفيها وعالجيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سرطان الرحم واحد من أبرز أنواع الأمراض السرطانية التى تؤثر على صحة المرأة وتعرضها لمشاكل عديدة، قد يتم اكتشاف المرض بالصدفة، ولكن هناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بالمرض، وحسب ما ذكره موقعwebmd فإن هذه الأعراض كالتالى:



سرطان الرحم

1: نزيف المهبل، وذلك بين فترات الطمث أو بعد ممارسة العلاقة الزوجية.

2:ألم شديد فى منطقة أسفل البطن أو الحوض.

3:الشعور بألم شديد اثناء ممارسة العلاقة الزوجية.

4:افرازات مهبلية ودموية.

5: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

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الم

عند ظهور أى من الأعراض يجب الذهاب للطبيب لإجراء الفحوصات ومعرفة مدى تطور المرض، فقد يكون الفحص عن طريق منظار المهبل، وأخذ عينة من عنق الرحم لفحصها واكتشاف الخلايا السرطانية وتحديد مكانها.

لا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان الرحم ولكن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة به وهى

1:الاصابة بفيروس الورم الحليمى الذى ينتقل عن طريق الجماع.

2:التدخين ، من العادات السيئة الى تؤثر على صحة المرأة وتزيد من خطر الاصابة بسرطان الرحم.

3:استخدام حبوب منع الحمل لفترات طويلة، يؤثر على الرحم وقد يعرضه للأمراض السرطانية.

4:ضعف الجهاز المناعى.