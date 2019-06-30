شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو النظام الماكروبيوتيكى الغذائى وكيف تتحقق أقصى استفادة منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الماكروبيوتيك هو نظام غذائي مقتصر على الأطعمة مثل الفول والأرز البني وخضروات البحر، يهدف هذا النظام إلى تجنب "السموم" التي تأتي من تناول منتجات الألبان واللحوم والأطعمة الزيتية، فهو يحتوي على الحبوب الكاملة والخضروات المطبوخة.

طريقة الأكل الماكروبيوتيكي تركز بشدة على الأغذية العضوية الطبيعية، كما أنها تدعو إلى القضاء التام على المواد الكيميائية والمكونات الصناعية، و تمتد هذه القاعدة غير الكيميائية لتشمل منتجات النظافة الشخصية ، وكذلك المنتجات الأخرى المستخدمة في المنزل.

وفقًا لـ موقع WebMD ، يدعي مؤيدو الوجبات الغذائية التي تحتوي على الماكروبيوتيك أنه قادر على منع وعلاج الأمراض، بما في ذلك السرطان ، على الرغم من عدم وجود أدلة علمية قوية تثبت أن النظام الغذائي الماكروبيوتك يمكن أن يعالج السرطان، نظرًا لأن النظام الغذائي يتكون على نطاق واسع من الحبوب الكاملة والخضروات فقط، فإن الذين يتبعون خطة الأكل هذه قد يتعرضون لبعض الفوائد الصحية المرتبطة بتناول الأطعمة قليلة الدسم الغنية بالألياف.

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نظام غذائى

عادة ، يتكون هذا النظام من 40 إلى 60 ٪ من النظام الغذائي اليومي الكلي من الحبوب العضوية ، مثل الأرز البني والشوفان والذرة والشعير، كما يمكن استهلاك الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية والفواكه المزروعة محليًا والمكسرات والمخللات، من الضروري تجنب البيض والدواجن والسكريات المكررة وعصائر الفاكهة والباذنجان والأطعمة المصنعة.

النظام الغذائي الماكروبيوتك نباتي إلى حد كبير، يحد بشكل كبير من الدهون الحيوانية، لهذا السبب قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يتعاملون مع أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول في الدم.