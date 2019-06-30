شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أنفلونزا العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بنزلات البرد يعد من الأمور العادية فيصاب الشخص بالرشح والكحة وبعض الأعراض لأخري التي توضح حقيقة الأمر، ولكن هل سمعت في يوم عن أنفلونزا العيون؟ حان الوقت للتعرف علي هذا النوع من الأنفلونزا كيف يؤثر بشكل سلبي للغاية علي صحة العين، من خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع "healthline".

ما هو مرض أنفلونزا العيون؟

تعد أنفلونزا العيون من الأمراض الفيروسية التي تصيب العين، وهو يعد من الأمراض المعدية التي يصاب بها الكثيرون.

كيف يمكن انتقال مرض أنفلونزا العيون؟

يسهل انتقال مرض أنفلونزا العيون للأشخاص عن طريق التلامس بين الأشخاص الحاملين للفيروس، وهذا التلامس ممكن أن يكون عن طريق المصافحة أو ملامسة الأسطح المتواجد عليها الفيروس.

ما هي أعراض الإصابة بأنفلونزا العيون؟

هناك العديد من الأعراض التي تؤكد الإصابة بأنفلونزا العيون، ومنها التالي:

- الشعور بالحكة والحرقان الشديد في العين ويصاحبها الاحمرار الشديد.

Advertisements

- إفراز الكثير من الإفرازات الدمعية من العين.

- يكون الشخص لدية حساسية شديدة من الضوء.

- الصداع الشديد الناتج عن العين يعد من أبرز ما يصاب به الأشخاص.

ما هي مضاعفات الإصابة بأنفلونزا العيون؟

يتعرض الأشخاص المصابون بأنفلونزا العيون للعديد من المضاعفات في حالة إهمال العلاج، ومنها تدهور الرؤية وإعتام والتهاب شديد في القرنية وقد يصل الأمر لإجراء عملية جراحية.

كيف يمكننا الوقاية من الإصابة بأنفلونزا العيون؟

في حالة التعرض والإصابة بالأعراض السابق ذكرها عليك الاهتمام بنظافة اليدين جيدا وعدم ملامسة أي سطح والاهتمام بنظافة هذه الأسطح.