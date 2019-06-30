الإمساك بيد شريكك يعود عليكِ بالكثير من الفوائد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الإمساك بيد الشريك، لفتة جميلة ومؤثرة، ولكن يبدو أن لتلك اللمسة اللطيفة، تأثيرًا أقوى، وأعمق مما نظن، إذ كشفت العديد من الدراسات عن أنَّ إمساك يد الشريك، له الكثير من الفوائد، مثل تعزيز صحة القلب، وتخفيف الألم وغيرهما الكثير، وإليكِ ما هي:

تواصلٌ فريدٌ من نوعه

يعد إمساك يد شريكك، أحد أشكال التواصل غير اللفظي، والذي يمكنه نقل مختلف المشاعر، من خلال اللمس، إذ وجد الباحثون أن 75% من الأطراف الأخرى فهمت بدقة ما تم نقله إليها من مشاعر، خلال إحدى الدراسات، التي طُلب من مشاركيها، الكشف عما يشعرون به، من خلال لمس الطرف الآخر.

هرمون الحب

أثبتت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا، أن الإمساك بيد الشريك، يُساعد أيضًا في زيادة إفراز هرمون الحب "أوكسايتوسين"، والذي يعزز التعاطف، والثقة، والرغبة الجنسية لدى الزوجين.

يُقلل من التوتر

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ربما تلاحظين، أنكِ تُمسكين بيد شريككِ تلقائيًا، أثناء مشاهدة فيلم رعب، وفي حين أنكِ تعتقدين، أن تلك الحركة عادية، إلا أن للخبراء تفسيرًا أعمق؛ إذ أثبتوا أن الإمساك بيد الشريك، يساعد في تخفيف التوتر، ويُشعركِ بالرضا والأمان.

مُسكّن للألم

في دراسةٍ رائدة أجرتها جامعة "كولورادو بولدر"، وجد الباحثون أن لمسة يد الشريك، لها فعالية مسكّن الألم، حتى أنها تساعدُ في مزامنة ضربات القلب، ومعدل التنفس.

يُعززُ صحةَ قلبك

بالإضافة إلى الفوائد المذهلة، التي سبق ذكرها أعلاه، كشفت الدراسات أن هذه اللمسة، تُساعدُ في خفض ضغط الدم وتمنحُكِ شعورًا بالراحة، يحافظُ على صحة القلب، ويعززها، فضلًا عن أن هذه اللمسة، تساعدُ على تعزيز العلاقة أيضًا.